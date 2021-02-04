洛阳举行“9·18”人民防空警报试鸣活动

18日上午，我市举行“9·18”人民防空警报试鸣活动。

18日上午，我市举行“9·18”人民防空警报试鸣活动。

开展防空警报试鸣活动旨在检验防空警报系统完好率和音响覆盖范围，使广大市民熟悉防空警报信号。同时，警示市民居安思危、勿忘国耻，增强忧患意识、国防意识和人民防空意识。

今年，我市实现了城区人防警报器全城域覆盖，还健全了数字电视警报控制系统，不断改进人防警报试鸣方式，通过洛阳电视台电视节目同步播报防空警报信号，利用数字信息化预警相应机制，提升防空警报预警报知能力，扩大警报预警覆盖范围。

人民防空事关人民群众生命安危、事关改革开放和现代化建设成果。今年以来，我市人防系统围绕2021年全省人防工作部署和年度人民防空有关专项工作，强化“铸盾中原-2021”、黄河高速公路桥伪装设障、人防指挥部临战转换等实战化联演联训，落实人防专业力量编兵整组，扎实推动人防工程建设增量提质，规范人防工程维护管理，建立完善“布局合理、手段多样、设备先进、传递快速、管理科学、灵敏可靠”的警报预警报知网络，结合“马路办公”推进人防工程全面建设，促进我市人防建设迈向高质量发展新阶段。

省人防办副主任陈霞，市委常委、常务副市长王琰君参加相关活动。(记者 李东慧 申利超)