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老城区公布证明事项告知承诺清单 办理这3项医保事项填写承诺书就行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.22 08:34

　　近日，记者从老城区司法局了解到，该区证明事项告知承诺清单共20项，涉及社保、市场监管、消防、卫健等，目前均可正常办理。

　　老城区政务服务中心消防窗口工作人员介绍，目前饭店、宾馆、农贸市场等公众聚集场所投入使用、营业前的消防安全检查这一行政许可事项开始实行告知承诺制，只要经营者填写一份公众聚集场所投入使用、营业消防安全告知承诺书，作出符合消防安全要求、具备许可条件的承诺，并提交相关申报材料便可营业。

　　“经营者填写承诺书后，消防部门会为其开具公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书，并在20个工作日内进行现场核查。”该工作人员介绍，对核查不合格的，将采取责令限期整改、行政处罚、临时查封等措施；如果责令限期整改期满复查仍不合格，将撤销相关行政许可并纳入信用平台监管。

　　老城区公布的清单有3项涉及医保的行政事项，分别是住院医疗费用报销、生育医疗费用支付、参保人员个人账户一次性支付。为确保这些便民举措落实落地，该区医保局专门下发通知，对相关承诺事项予以说明并明确了3类承诺书：洛阳市医疗保险住院发票丢失承诺书，用于参保人员对丢失住院发票相关事项真实性的承诺，适用于发票原件丢失的情况；洛阳市生育医疗保险报销无工作个人承诺书，用于对失业女职工申领待遇或男职工配偶无工作申领待遇情况的确认；死亡证明原件丢失承诺书，用于参保单位或个人(已故参保人亲属)对参保人死亡情况真实性的承诺。

　　老城区政务服务中心医保窗口工作人员介绍，市民办理这3项业务时，遇到相关票据丢失等情况，填写承诺书即可办理。

　　在老城区公布的清单中，涉及市场监管部门办理的有公司设立登记、公司变更(备案)登记8项行政事项。这些行政事项的办理，均减少了住所(经营场所)合法使用证明，填写一份住所(经营场所)申报承诺书即可。

　　另外，今后在老城区办理培训学校行政许可、劳务派遣公司行政许可等事项，不用再开具专职工作人员社保证明了，这一证明也已实行告知承诺制。(记者 申利超 通讯员 石智卫)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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