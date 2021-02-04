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王放：研发直升机15年 推动大型工业无人直升机实现产业化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.22 08:20
王放正在对无人直升机进行检查

　　“检查直升机状况，准备，起飞！”近日，在青海省昆仑山玉珠峰脚下，伴随着震耳的轰鸣声，一架大型工业无人直升机腾空而起。

　　北京航空航天大学直升机研究所副所长、洛阳豪沃航空科技有限公司董事长王放目光紧紧跟随直升机，时刻观察直升机的飞行状态。他配合着联勤保障部队，操控直升机飞往指定位置，执行投送任务。

　　自2006年起，王放开始研发大型工业无人直升机，至今已有15年。截至目前，他已陆续研发成功6型直升机，最大起飞重量达到2吨，航时最长可达5小时，填补了国内相关领域的多项空白。

　　2019年，作为“河洛英才计划”引进团队，王放团队来到洛阳，落户伊川北航智能装备产业园，推动大型工业无人直升机在洛实现产业化。

　　对朝夕相处的“伙计”，王放亲切地叫它“大飞机”。所谓大，是与满足拍摄需求的小型无人机相对比的。以王放团队研发的一款F500大型工业无人直升机为例，起飞重量可以超过500公斤，机体本身自重240公斤，可载起基本和自重相当的货物。

　　优越的性能使得“大飞机”应用范围非常广。它可以代替人力，向自然条件恶劣的地方运送应急物资、医疗器械等，还可以用于军事领域，执行侦察与打击、运送弹药和药品等任务。

　　在更多领域推广使用“大飞机”，一直是王放的梦想。“无人机可替代人员执行急难险重任务，更好地保障人员安全。”王放说。

　　去年，王放带领团队前往我国边境地区，操作F500无人直升机为联勤保障部队执行相关飞行任务300余架次。从山下前往山顶哨所，靠人力一来一回原本需要一两天时间，用无人机40分钟之内便可从山下将200公斤的物资运送至山顶哨所，开高原高寒地区使用大型无人直升机航空投送物资先河。

　　为了使无人直升机更好地适应高原气候，王放团队又不断对技术和设备进行改进，目前其团队研发的无人直升机最高飞行海拔可达6000米，且抗腐蚀性更强，性能更加优越。

　　“大飞机”翱翔蓝天，王放的梦想也在洛阳慢慢变为现实。未来，在推进大型无人直升机研发及试飞的同时，王放团队还将在洛开展飞行服务业务，推动更多人员获得无人直升机的飞行资格，培养航空人才，加快推动大型无人直升机产业化发展。（记者 孙小蕊 见习记者 李雅君 通讯员 涂耀耀 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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