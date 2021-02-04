洛阳国家大学科技园：壮大特色产业集群 汇聚高质量发展新动能

透明的手机盖板玻璃被放入智能检测设备内，在视觉识别系统的“火眼金睛”扫描下，玻璃表面瑕疵在屏幕上清晰呈现……近日，在位于洛阳国家大学科技园的中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司，技术人员正在对一批手机盖板检测仪进行最后调试。

透明的手机盖板玻璃被放入智能检测设备内，在视觉识别系统的“火眼金睛”扫描下，玻璃表面瑕疵在屏幕上清晰呈现……

近日，在位于洛阳国家大学科技园的中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司，技术人员正在对一批手机盖板检测仪进行最后调试。

2016年，中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司落户洛阳国家大学科技园。那一年，看中该企业成果市场化前景，洛阳国家大学科技园出资1000万元，对其进行天使轮投资。

这一投，投出了一个行业创新“尖兵”。如今，中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司研发的手机盖板检测仪打破国外技术垄断，将检测效率提高了近20倍，核心性能指标全球领先，已获得上亿元订单。

在洛阳国家大学科技园，像这样的科技创业高速成长故事，每天都在发生——

视微影像(河南)科技有限公司自主研发新一代眼科诊疗OCT设备，产品打破国外垄断，科研成果被科技部认证为国际先进水平；

国科镁业科技(河南)有限公司成功转化西安交大梯度冷凝法科技成果，提炼出纯度在99.99%以上的高纯镁，将有效改善我国镁产业低效益重污染现状；

河南领聚网络科技有限公司打造中原智造工业共享云平台，通过“互联网+云计算+大数据”等现代信息技术融合应用，推动制造业迈上“云端”；

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在14日召开的全省开发区高质量发展工作会议上，洛阳国家大学科技园作为河南省现代服务业专业园区的代表，以“培育优势产业集群，持续为高质量发展创造新动能”为主题作了交流发言。作为首批省级现代服务业专业园区之一，近年来，洛阳国家大学科技园坚持创新驱动发展，积极培育壮大服务业新业态、新模式，打造了以大数据、人工智能、工业互联网等为主的现代服务业产业园区，形成了特色鲜明、优势互补的现代服务业发展格局。