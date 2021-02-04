洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳国家大学科技园：壮大特色产业集群 汇聚高质量发展新动能
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.22 08:21

　　透明的手机盖板玻璃被放入智能检测设备内，在视觉识别系统的“火眼金睛”扫描下，玻璃表面瑕疵在屏幕上清晰呈现……

　　近日，在位于洛阳国家大学科技园的中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司，技术人员正在对一批手机盖板检测仪进行最后调试。

　　2016年，中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司落户洛阳国家大学科技园。那一年，看中该企业成果市场化前景，洛阳国家大学科技园出资1000万元，对其进行天使轮投资。

　　这一投，投出了一个行业创新“尖兵”。如今，中科慧远视觉技术(洛阳)有限公司研发的手机盖板检测仪打破国外技术垄断，将检测效率提高了近20倍，核心性能指标全球领先，已获得上亿元订单。

　　在洛阳国家大学科技园，像这样的科技创业高速成长故事，每天都在发生——

　　视微影像(河南)科技有限公司自主研发新一代眼科诊疗OCT设备，产品打破国外垄断，科研成果被科技部认证为国际先进水平；

　　国科镁业科技(河南)有限公司成功转化西安交大梯度冷凝法科技成果，提炼出纯度在99.99%以上的高纯镁，将有效改善我国镁产业低效益重污染现状；

　　河南领聚网络科技有限公司打造中原智造工业共享云平台，通过“互联网+云计算+大数据”等现代信息技术融合应用，推动制造业迈上“云端”；

　　…………

　　在14日召开的全省开发区高质量发展工作会议上，洛阳国家大学科技园作为河南省现代服务业专业园区的代表，以“培育优势产业集群，持续为高质量发展创造新动能”为主题作了交流发言。作为首批省级现代服务业专业园区之一，近年来，洛阳国家大学科技园坚持创新驱动发展，积极培育壮大服务业新业态、新模式，打造了以大数据、人工智能、工业互联网等为主的现代服务业产业园区，形成了特色鲜明、优势互补的现代服务业发展格局。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·儿科专家提醒：孩子不小心掉下床 家长先别急着抱起
  • ·反复出现不明原因偏头痛者，要警惕心脏卵圆孔未闭
  • ·患镜面舌的她双手发麻、走不稳路 这是缺乏维生素B12
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 洛龙区紫金风景线西区烂尾楼的最新进展
  • · 建议：洛阳都市圈内的高速对洛阳ETC免费
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    中秋月圆

    尼加拉大瀑布

    洛河景色

    蒲公英花
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605