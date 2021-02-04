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市政府第九十三次常务会议要求：坚持“两个至上”织密“安全网” 深化“五水综改”构建“水支撑”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.21 22:49

　　18日下午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开市政府第九十三次常务会议，学习贯彻习近平总书记关于国资管理、营商环境等重要论述及近期重要讲话精神，部署中秋、国庆假日期间重点工作，研究“五水综改”等工作。

　　会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在陕西榆林考察时的重要讲话精神，聚焦绿色发展，坚持治建调并举，持之以恒推动洛阳发展全面绿色低碳转型。要坚持改革引领，分类施策推进教育领域综合改革和布局优化，办好人民满意的教育。要保护、传承、利用好历史文化遗产，连接传统文化和现代生活，做好融合文章，塑造“行走洛阳、读懂历史”文化品牌，推动“文旅文创成支柱”。

　　会议指出，中秋、国庆“双节”将至，要坚持人民至上、生命至上，以高度负责的态度、严谨细致的作风，绷紧思想之弦、压实责任之链，抓实抓细防汛减灾、常态化疫情防控以及安全生产隐患排查整治，创新开展促消费等活动，扎实做好值班值守、应急处置等工作，确保人民群众平安祥和过节。

　　会议研究了“五水综改”、创建国家节水型城市、小流域“两清一护”综合治理等工作，强调要树立系统思维，统筹推进“五水综改”，为“建强副中心、形成增长极”提供坚实“水支撑”。要落实落细任务，确保2021年6月底前通过节水型城市创建省级预审。要统筹配置生活、工业、农业等领域用水，严控总量、节水增效。要将小流域治理与农村人居环境整治、美丽乡村建设等结合起来，建设示范工程，保障流域安全。要建立政府主导、部门协同、社会参与的工作体系，推动水资源高效利用、水生态持续优化。

　　会议审议通过了《洛阳市暴雨灾害防御指南》，强调要上下左右高效联动，全面及时宣传引导，切实提升群众应急避险能力和城市安全韧性水平。

　　会议还研究了住房租赁管理、财政预算管理、产业链产业集群招商、建筑垃圾资源化利用再生产品推广、《洛阳都市圈国土空间规划(2020-2035年)》编制等工作，以及沁阳至伊川高速公路洛阳境建设项目等。(洛报融媒记者 孙自豪 智慧)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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