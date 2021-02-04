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市政府党组以案促改专题民主生活会召开 徐衣显主持并讲话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.21 22:49

　　18日上午，市政府党组以案促改专题民主生活会召开，认真落实省纪委监委纪检监察建议要求，全面落实全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议部署，开展以案促改，净化政治生态，从对照反思中接受警示教育、激励担当作为，推动洛阳各项工作争先进位竞相出彩。市委副书记、代市长、市政府党组书记徐衣显主持会议并作总结讲话。

　　会上，徐衣显带头检视剖析，市政府党组成员依次发言，结合自身岗位和工作实际，对照“三个是否”，强化问题导向，认真开展批评与自我批评，直奔主题、开门见山，做到见人见事见思想，开出了一次高质量的民主生活会。

　　徐衣显强调，市政府班子成员要充分发挥“关键少数”示范引领作用，一要以思想为基固根本，坚定信仰信念信心。持续强化理论武装，带头增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，心怀“国之大者”，在感悟思想伟力中强化政治引领。二要以制度为本求实效，严格守纪守规守法。坚持标本兼治、常态长效，推进权力“瘦身”、制度“强身”、监管“紧身”，加大减政、减负、减支力度，更好把坚守“严”的主基调与做好“三个区分开来”统一起来，全面提高新时代法治政府建设水平。三要以治党为要守底线，做到从严从实从细。扛牢党风廉政建设主体责任，落实“一岗双责”，发挥表率作用，自觉接受监督，以身作则、以上率下，养成在“上有高压线、下有底线、左右有红线”的监督约束下创造性工作的习惯。四要以事业为上重实干，勇于担责担难担险。胸怀“伟大复兴”战略全局，锚定“两个确保”发展目标，对标“建强副中心、形成增长极”更高定位，主动担当、积极作为，躬身入局、实干苦干，在抓总、抓重、抓要上下功夫，脚踏实地干事，积极有为成事。五要以防范为先树形象，始终慎独慎微慎初。带头自重自省自警自励，加强修养强党性，遵规守纪知敬畏，坚决服从组织安排、正确对待进退留转，管好自己、管好家人、管好身边工作人员，始终做到心有所畏、言有所戒、行有所止。(洛报融媒记者 孙自豪 李三旺)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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