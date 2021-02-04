相距827公里，分离995天后的团圆与相守

9月18日下午17时30分，国网嵩县供电公司财务资产部主任屈晓婕在工作笔记上逐条写下假期后需要完成的部门重点及日常工作后，立即组织召开部门工作碰头会。将这些工作逐一分派到人，并特别说明每项工作中的注意事项和完成时间节点。

9月18日下午17时30分，国网嵩县供电公司财务资产部主任屈晓婕在工作笔记上逐条写下假期后需要完成的部门重点及日常工作后，立即组织召开部门工作碰头会。将这些工作逐一分派到人，并特别说明每项工作中的注意事项和完成时间节点。 9月18日下午17时30分，国网嵩县供电公司财务资产部主任屈晓婕在工作笔记上逐条写下假期后需要完成的部门重点及日常工作后，立即组织召开部门工作碰头会。将这些工作逐一分派到人，并特别说明每项工作中的注意事项和完成时间节点。 晚上19时45分，她终于忙完工作的事情，锁上办公室，走出办公楼，丈夫周巧峰和女儿已经在门口的车里等着。她微微扬起雨伞，看看一直连绵不断、下个不停的雨和桔色路灯下，湿得发亮的地面。心想，终于可以想想关于回家的事儿了！终于要回家了！想着，想着，脸是笑的，眼是湿的。 21时39分，一家三口吃过完饭，简单收拾好行李，准备驱车上高速，启程回家。 屈晓婕，37岁，党员，国网嵩县供电公司财务部主任，老家在宁夏回族自治区固原市。丈夫周巧峰是公司运维检修部变电运维一班班长。 晓婕爸爸患病10年，都是年迈的妈妈在照顾，哥哥在工作忙碌之余，会时常回家帮忙。而她，却因为工作地点距家有827公里，加上疫情防控等原因，已经有2年多没有回家。 今年7月，晓婕爸爸妈妈同时住院，她却因为防汛保电和疫情防控的原因，没有办法回家。同时，又因为原本的部门主任退休，3名骨干人员调至新的工作岗位，她必须要用一己之力，将一个新近组合的团队带好，要保障所有新的队友业务快速熟练、严谨、规范，队伍积极团结向上。 但这不是一天或者几天可以完成的。她带着对父母的愧疚、心疼和自责，将自己的工作安排的满满当当。每一天，几乎都没有午休时间，没有合理的吃饭时间和正常的下班时间。每一天，嘴里是5、6块连成片的口腔溃疡，家中地上，是成团掉落的头发…… 让她感到万分幸运和庆幸的是，无论多么忙多么难，公司领导和部门同事都是鼓励的、支持的，而身在远方的父母和哥哥也是理解的，老公和年幼的女儿也都是可以依靠和温暖的。 眼看着团队新人的业务能力迅速提升，团队配合日趋默契。多次生病的爸爸也即将迎来自己69岁的生辰。根据固原的风俗，爸爸今年是要提前过70岁整岁的生日。哥哥也多次打电话，提醒她，一定要回去，一定要回。 所以，这次，她无论如何，也必须回家，陪陪2年多未见的父母，给一直牵挂的父亲庆祝生日。 深夜，车窗外，落雨未停。车内，一路兴奋的女儿已经熟睡。她看着前方灯光照射的方寸之地，才终于有了一些要回家的真实感。 想起远方的爸爸妈妈，她想回家给他们梳梳头发、洗洗衣服、做一顿早已技艺生疏的饭菜，再来一个久违的拥抱…… 明明很疲倦，明明早都想把女儿哄睡之后，也跟着睡去。但想着想着，却无论如何也睡不着。 9月19日晚上20点19分，他们一家三口顺利到达固原市。打开门，妈妈那熟悉的笑容，让她忍不住扑上去，紧紧地抱住。客厅里的爸爸依旧不大认得她，只是跟着大家激动的情绪，忍不住在嘟囔着什么。 晓婕哥哥一家也在家里等着，让她瞬间又有了一种曾经大学放假回家时的轻松、快乐之感。 假期虽然短暂，但她已经想好了，自己要给父母做的一切。虽然，这些来的有些迟，有些晚，做的也太少太少，但她心中依然觉得，能这样，不远千里，归心似箭的奔赴回家，家人都在，一切都好的感觉，真的很好。 记者结语： 一年一度的中秋佳节，又被称为“团圆节”，是我们中华民族最重要的节日之一，也是我们国家的四大传统节日之一。这个节日不仅以月之圆兆人之团圆，也承载着无数在外打拼的中国人，对故乡、对亲人的思念与相思。 “海上生明月，天涯共此时。”此时此刻，我们应该向所有保家卫国的军人们致敬！向各行各业坚守在工作岗位，不能和家人团聚的人致敬！也向所有为了家人、为了梦想而在外打拼的人致敬！ “不远千里奔波，只为承欢膝下。”此时此刻，我们也应当向那些终于阖家团聚，共庆佳节的劳动者、奋斗者，说一声：“节日快乐！这是月圆夜最美的相聚。” 今时今日，中秋佳节。不论是离家远行，还是阖家团圆，皆是共此明月光，共牵世间情，共享人间暖。在此，也祝愿所有中华儿女，月圆人安，事事如意，中秋快乐！(石亚博)④