洛阳一男子买体彩中840万大奖 彩票店老板连夜打电话喊他取票

20日，洛报融媒记者从河南省体育彩票管理中心洛阳分中心获悉，15日，洛阳一购彩者喜中第21107期体彩超级大乐透一等奖一注、二等奖两注，奖金合计840万元。

20日，洛报融媒记者从河南省体育彩票管理中心洛阳分中心获悉，15日，洛阳一购彩者喜中第21107期体彩超级大乐透一等奖一注、二等奖两注，奖金合计840万元。

开出大奖的体彩实体店位于西工区魏紫路与二乔路交叉口附近。20日上午，洛报融媒记者来到该店看到，门外贴着大红喜报，上面的“超级大乐透21107期巨奖840万花落本站”几个字十分抢眼。

虽然还没到下午购彩高峰时段，但已陆续有人进店，有的顾客看到喜报后打趣说要多买几注彩票“沾沾喜气”，有的追着店主打听到底是谁中了大奖。

“保密！”不管谁来问，店主张锋都只回答这两个字。

“店里开出大奖，我跟着中奖者一起高兴！”回忆起15日那天，店里开出大奖的前后经过，张锋依然激动。

他说，中奖的购彩者是该店的老顾客，为一名中年男性。15日19时55分，对方赶在当期体彩超级大乐透停售前5分钟选了一组“8+3”复式号码，并分三张票打出，一共花了336元。这是一组自编号码，对方已经守了好几个月，之前中过几次小奖。当时，对方付完钱后并没有把票拿走，而是留在了店里。

“不少老顾客买完彩票后，都会把票留在店里，一来他们担心票放在身上会不小心弄丢，二来图省事，方便兑奖。”张锋说，只要顾客放在店里的彩票中奖，他都会及时通知对方来取票，或者帮忙兑奖后把钱转给对方。

15日20时30分，当期超级大乐透直播开奖，全国一共开出9注一等奖，每注奖金790余万元。守在店里的张锋觉得开奖号码有些眼熟，他反复核对发现，自己的小店竟然出了一注一等奖、两注二等奖。当时，中奖的3张彩票就在他跟前。