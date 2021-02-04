洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳一男子买体彩中840万大奖 彩票店老板连夜打电话喊他取票
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.21 19:57

　　20日，洛报融媒记者从河南省体育彩票管理中心洛阳分中心获悉，15日，洛阳一购彩者喜中第21107期体彩超级大乐透一等奖一注、二等奖两注，奖金合计840万元。

　　开出大奖的体彩实体店位于西工区魏紫路与二乔路交叉口附近。20日上午，洛报融媒记者来到该店看到，门外贴着大红喜报，上面的“超级大乐透21107期巨奖840万花落本站”几个字十分抢眼。

　　虽然还没到下午购彩高峰时段，但已陆续有人进店，有的顾客看到喜报后打趣说要多买几注彩票“沾沾喜气”，有的追着店主打听到底是谁中了大奖。

　　“保密！”不管谁来问，店主张锋都只回答这两个字。

　　“店里开出大奖，我跟着中奖者一起高兴！”回忆起15日那天，店里开出大奖的前后经过，张锋依然激动。

　　他说，中奖的购彩者是该店的老顾客，为一名中年男性。15日19时55分，对方赶在当期体彩超级大乐透停售前5分钟选了一组“8+3”复式号码，并分三张票打出，一共花了336元。这是一组自编号码，对方已经守了好几个月，之前中过几次小奖。当时，对方付完钱后并没有把票拿走，而是留在了店里。

　　“不少老顾客买完彩票后，都会把票留在店里，一来他们担心票放在身上会不小心弄丢，二来图省事，方便兑奖。”张锋说，只要顾客放在店里的彩票中奖，他都会及时通知对方来取票，或者帮忙兑奖后把钱转给对方。

　　15日20时30分，当期超级大乐透直播开奖，全国一共开出9注一等奖，每注奖金790余万元。守在店里的张锋觉得开奖号码有些眼熟，他反复核对发现，自己的小店竟然出了一注一等奖、两注二等奖。当时，中奖的3张彩票就在他跟前。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·儿科专家提醒：孩子不小心掉下床 家长先别急着抱起
  • ·反复出现不明原因偏头痛者，要警惕心脏卵圆孔未闭
  • ·患镜面舌的她双手发麻、走不稳路 这是缺乏维生素B12
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 洛龙区紫金风景线西区烂尾楼的最新进展
  • · 建议：洛阳都市圈内的高速对洛阳ETC免费
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    美丽的小白花

    江北聊城

    长寿花

    洛河两岸好风光
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605