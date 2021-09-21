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买车超低折扣，别错过！金秋汽车博览会还有明天最后一天

逛车展

　　即将过去的中秋小长假，在会展中心举办的2021中国·洛阳(都市圈)第十八届金秋汽车博览会无疑成了市区热门打卡地之一。超低的购车价格，丰富的现场礼品，还有丰富多彩的文艺演出，车展现场人气满满。

　　“这是即将上市的赛那，现在已经开始接受预定了。”21日上午，在广汽丰田的展厅，这款全新的MPV成了大家关注的焦点。

　　“关注这个车已经很久了，不仅空间大，而且性能强，特别适合我们二胎家庭。”打算购买这款车的市民王先生说。

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来源： 洛阳网    2021-09-21 17:18 [ 责任编辑：崔利利 ] 返回洛阳网首页>>
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