2021年度河南省级新型研发机构开始申报

21日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，2021年度河南省新型研发机构备案工作已启动，申报截止日前为10月15日。

21日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，2021年度河南省新型研发机构备案工作已启动，申报截止日前为10月15日。 21日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，2021年度河南省新型研发机构备案工作已启动，申报截止日前为10月15日。 新型研发机构是聚焦科技创新需求，集聚高端创新资源，主要从事科学研究、技术创新和研发服务的独立法人机构。 ●申报范围 围绕我省战略性新兴产业集聚发展和传统产业改造升级的重点领域和技术需求，以研发作为产业、技术作为商品，且注册地、主要办公和科研场所均在河南省境内建设的独立法人机构。 ●申报条件 业务发展方向明确，符合地方经济发展需求； 具有稳定的研发经费来源； 具有一定的研发基础条件，办公和科研场所不少于500平方米； 具有稳定的研发队伍，研发人员不少于10人，占职工总人数比例在30%以上；具有新颖的体制机制等。 ●政策支持 成功备案省级新型研发机构的单位，可优先获得鼓励科技发展和成果应用转化的财税、金融、产业技术和人才政策等支持。 有意申报的单位可于10月15日前登录河南政务服务网完成在线填报，并将相关材料报送至洛阳市科技局，咨询电话为63932963。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 王亚丽 文/图)