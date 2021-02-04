10月26日至28日，第十届中国创新创业大赛高端装备制造全国赛将在洛阳举办

21日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，科技部火炬中心日前确定了第十届中国创新创业大赛行业全国赛承办城市，其中，高端装备制造全国赛将于10月26日至28日在洛阳举办。

21日，洛报融媒记者从洛阳市科技局获悉，科技部火炬中心日前确定了第十届中国创新创业大赛行业全国赛承办城市，其中，高端装备制造全国赛将于10月26日至28日在洛阳举办。

中国创新创业大赛是由科技部、财政部、教育部等共同举办的全国性创新创业赛事，是国内规格最高、影响最广的创新创业品牌活动。行业全国赛作为大赛覆盖面最广的舞台，在新一代信息技术、生物医药、高端装备制造、新材料、新能源、新能源汽车、节能环保七大领域，打造资源融合、有序竞争、分享展示、孵化未来的科技创新创业盛会。

这是我市继2016年至2019年连续四年承办中国创新创业大赛先进制造行业全国总决赛后，第五次成功获得行业全国赛承办权。此前，我市承办的四届先进制造行业全国总决赛累计吸引1000多个项目参赛竞技，共发布企业技术需求超过2000项，吸引了北京、深圳、天津等地和清华大学、南开大学等高校的38个企业(团队)落地创业，为企业交流合作搭建了平台，也为洛阳汇聚了丰富的创新创业资源。

大赛期间，我市将深度策划产业资本对接、“揭榜挂帅”云平台、科技成果展览等系列活动，并邀请前沿科技领域顶尖学者、产业发展资深人士以及科技创业者等现场分享，借助大赛平台吸引更多高端创新创业资源集聚，推动我市“双创”工作再上新台阶。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 王亚丽)