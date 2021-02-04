中秋节假期，洛阳12315指挥中心受理各类诉求1307起

今日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，截至15时，全市12315三级执法网络受理消费者咨询、投诉、举报共1307起，其中咨询896起、投诉301起、举报110起。节日期间，我市商品价格稳定，食品药品、特种设备安全形势平稳，没有发生食品药品、特种设备安全事故。

今日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，截至15时，全市12315三级执法网络受理消费者咨询、投诉、举报共1307起，其中咨询896起、投诉301起、举报110起。节日期间，我市商品价格稳定，食品药品、特种设备安全形势平稳，没有发生食品药品、特种设备安全事故。 今日，洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，截至15时，全市12315三级执法网络受理消费者咨询、投诉、举报共1307起，其中咨询896起、投诉301起、举报110起。节日期间，我市商品价格稳定，食品药品、特种设备安全形势平稳，没有发生食品药品、特种设备安全事故。 咨询方面主要涉及停车收费、网络游戏充值、装饰装修纠纷、营业执照办理问题、整形美容纠纷、商品房购买纠纷、网络购物纠纷、电信业务、汽车维修纠纷、医院服务纠纷、物流和快递等服务纠纷、食品质量等问题，以及有关市场监督管理业务方面法律、法规的咨询。 投诉方面主要有家电类产品质量及售后、家用汽车消费纠纷、家具及卫浴质量纠纷、金银饰品质量问题、理发染发服务纠纷、商品低标高售问题、中秋订餐押金退还问题、服装鞋子质量、预付卡消费纠纷、宾馆住宿服务纠纷、摄影服务纠纷、餐馆就餐食品卫生及食品质量等方面。 目前所有投诉、举报均已通过网络及电话等方式分流转办至辖区市场监管部门处理，为消费者挽回经济损失21万余元。中秋节假期，全市市场监管系统共出动监管执法人员1562人次，检查各类经营企业4061家次，其中食品生产经营单位1926家次，特种设备使用单位215家次，各类商超1729家次，电商平台102个。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 陈翔 井媛媛 文/图)