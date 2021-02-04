洛阳高速发布预警：21日下午返程高峰易堵 切记错峰返程

洛报融媒记者从洛阳高速交警支队获悉，21日早，交警部门发布预警：中秋假期返程，广大市民可避开假期最后一天下午返程高峰，特别是9月21日17时-20时返程最高峰，尤其是二广高速洛阳城区段车流量较大，建议绕行或错峰返程。

洛报融媒记者从洛阳高速交警支队获悉，21日早，交警部门发布预警：中秋假期返程，广大市民可避开假期最后一天下午返程高峰，特别是9月21日17时-20时返程最高峰，尤其是二广高速洛阳城区段车流量较大，建议绕行或错峰返程。

洛阳高速交警支队相关负责人介绍，中秋假期期间，郑州、洛阳、开封周边高速路段是主要易堵路段。假期最后一天9月21日17时-20时是车流最高峰，郑州、开封、洛阳等周边高速公路及主干高速公路通行压力非常大，易出现排队缓行现象。

该负责人说，具体到洛阳，易堵点是二广高速洛阳城区段，主要原因是往返热点景区车流量大，且辖区施工路道变窄，建议走洛吉快速通道或提前绕行济洛高速。此外，广大司机朋友返程时也要注意避开省内其他七处可能出现的易堵点：

易堵点一：京港澳高速郑州圃田段及新郑许昌段。原因：多条高速汇聚，车流量非常大，直行车辆和转机场高速变道车辆交汇通行效率降低，出现排队缓行现象。对策：继续直行至西南绕城高速再转机场高速到郑州市区更顺畅；南北向车辆可以提前绕行安罗高速通行更顺畅；东西向车辆可以走商登高速继续向西转郑栾高速从郑州西南绕城高速樱桃沟站或大学南路站下高速或提前绕行安罗高速，避开京港澳高速新郑段易堵路段。

易堵点二：郑栾高速新郑始祖山隧道段。对策：该路段隧道路窄车流量非常大，通行缓慢时建议提前绕行焦桐高速转连霍高速通行，也可走107国道通行。