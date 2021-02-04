制作手工月饼、发放节日贺卡……洛阳理工学院师生别样迎中秋

和面、调色、揉馅、印模、包月饼……20日，洛阳理工学院的宿管阿姨们和暑假留校的学生们一起手工制作月饼，共同迎接中秋佳节。

和面、调色、揉馅、印模、包月饼……20日，洛阳理工学院的宿管阿姨们和暑假留校的学生们一起手工制作月饼，共同迎接中秋佳节。

当天，该校的宿管阿姨们一早就准备好了制作月饼所需的各类物品，除了工具外，还准们准备了用于上色的天然食材——火龙果、红萝卜、菠菜等蔬菜水果。她们把这些水果、蔬菜榨汁和面，然后手把手教学生们把椰蓉、豆沙、香芋、五仁等各种馅料填进面胚，用磨具定型。

在宿管员的指导下，许多第一次下厨的同学制作出了“人生第一块月饼”。大家围在一起，一边开心地聊着天，一边期待着“杰作”出炉，烤箱中溢出的香味和欢声笑语交织在一起，教室里充满了家的温馨。

洛阳理工学院物业服务中心公寓部负责人介绍，今年暑假期间该校有2000余名学生留学，为了让学生们度过一个欢乐祥和的中秋节，他们精心筹备了此次活动。让孩子们感受到中国传统节日的魅力和家的温馨。

除了开展包月饼迎中秋活动，该校教师们还给留校学生发放节日贺卡、信封，让他们写下自己在学校的收获、家人的祝福和对未来的期盼，把这份思念邮寄到父母的手中。

该校近日还开展了“诗意浓浓话中秋，勿忘国耻振中华”“万家灯火迎佳节，情暖学子话中秋”等师生座谈会，来自全国各地的2021级新生们相约线上，通过中秋诗句诵读等形式，表达爱国热忱；留校的学生们畅所欲言，结合暑假的学习收获、近期困惑等和指导老师们交流，进一步明晰了未来前进的方向。(洛报融媒记者 孟山 通讯员 李成)(图片由受访者提供)