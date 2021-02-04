速看！洛阳开元大道这段道路通行有变

接二广高速扩建工程指挥部通报，二广高速关林站南北主线段中分带拆除及预制安装工程即将组织实施，为确保中分带拆除及预制安装期间安全、顺利进行，需对部分开元大道路段进行分阶段半幅临时性交通管制。

通知公告

接二广高速扩建工程指挥部通报，二广高速关林站南北主线段中分带拆除及预制安装工程即将组织实施，为确保中分带拆除及预制安装期间安全、顺利进行，需对部分开元大道路段进行分阶段半幅临时性交通管制，特公告如下：

1.施工区间：

开元大道的二广高速关林站口至二南村口段(不含路口)

2.围挡区域及时间：

第一阶段封闭围挡施工区间的北半幅道路，时间为：2021年9月23日至2021年10月7日

第二阶段封闭围挡施工区间的南半幅道路，时间为：2021年10月8日至2021年10月20日

3.交通变化情况：

（1）第一阶段封闭围挡施工期间，由东向西的途经车辆沿南半幅的机动车道通行；由西向东的途经车辆沿南半幅的非机动车道通行。

（2）第二阶段封闭围挡施工期间，由东向西的途经车辆沿北半幅的非机动车道通行；由西向东的途经车辆沿北半幅的机动车道通行。

4.交警提示：

过往车辆在行径该施工路段时，请自觉遵守交通引导标志、标识的指示，减速慢行，确保安全，服从现场工作人员的指挥。周边居民出行，请根据交通变化情况，提前规划出行线路和出行时间，以免影响您的工作和生活。

特此公告

二广高速扩建工程指挥部

洛阳市公安局交警支队

2021年9月20日

（来源：洛阳交警）