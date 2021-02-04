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古风市集、创意游戏……来隋唐里坊民俗节过中秋吧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.20 19:21

　　9月20日上午，随着响亮的锣鼓声在洛阳市洛龙双创文化产业园响起，洛龙区隋唐里坊民俗节暨新乡贤返乡考察投资活动正式拉开序幕。

　　本次民俗节的主题为“梦里隋唐 洛阳里坊”，在中秋三天小长假期间，在园区内开展古风市集、文艺展演、新乡贤返乡考察投资座谈会、中秋趣味游戏等多项活动，营造浓郁佳节氛围的同时，为市民游客提供高品质的文化消费体验，打造既有“国际范”又有“洛阳味”的文旅特色节庆品牌。

　　中秋是游子归乡的时节，在开幕式后举行的新乡贤返乡考察投资座谈会上，二十余名洛龙区乡贤代表齐聚一堂，座谈交流、畅叙乡情，一致表示将为家乡积极出谋划策、引路出力，共同绘就洛龙发展的新蓝图。在场的乡贤代表中，不乏“80后”“90后”的身影，越来越多洛龙区走出的青年选择回到家乡发展，年轻有为的青年“乡贤”，将成为洛龙区建设青年友好型城市的重要力量。

　　为期三天的洛龙区隋唐里坊民俗节现场，汇聚了众多为市民游客准备的“中秋惊喜”，尝小吃、看演出、品民俗……市民游客畅游其中，感受传统范与时尚感兼备的中秋佳节氛围。

　　记者在现场看到，园区建筑呈现出仿古的隋唐风格，中秋元素的造型装饰、彩灯等，为现场更添节日氛围。不少市民游客手持一本印制精美的“通关文牒”，穿行在琳琅满目的文创商铺当中。据介绍，这是本次民俗节为市民游客准备的极富“文化味儿”的游戏环节之一，按“通关文牒”提示在现场13个商家进行“打卡”通关后，便可以获得抽取中秋盲盒礼品的机会。“我们希望这样的环节设计能让市民走进我们的文创门店，感受到更浓郁的文化氛围。”活动负责人表示。

　　不仅如此，在增强市民游客“沉浸式”体验感、提升参与性方面，本次民俗节设置“打卡通关赢盲盒”“中秋明月夜”等丰富的游戏互动环节，市民游客通过参与猜灯谜、现场答题等可获得抽奖机会，收获酒祖杜康、精美文创等中秋好礼的同时，进一步体验中秋民俗文化魅力。

　　行走园区内部，刚刚“开街”的隋唐里坊市井街集吸引了不少市民游客驻足，街集内，各类小吃摊位排列整齐，热闹非凡，汇集了秋生肉夹馍、老十水席等传统美食的基础上，舒咖啡、有食甜品等网红小吃同样引人垂涎。街集一旁，一条创意文创集市“叫卖正酣”，微型古建筑模型、唐妞形态的钥匙扣、手环、牡丹纹样的精美茶具……各类文创产品种类繁多、样式前卫精致，兼具实用性，活动当日，不少商家推出优惠价格折扣，吸引了众多年轻市民游客驻足挑选。

　　记者了解到，洛龙区乡村文化合作社展演于每日上午带来包含歌舞、小品、非遗展演等在内的精彩节目。夜幕降临后，洛阳本土网红乐队现场演奏献唱，节奏鲜明的流行乐曲与园区现场的浓浓“古风”相映成趣，吸引了不少年轻人加入合唱行列。

　　与此同时，为满足市民足不出户体验现场的需求，本次文化节特别开通网络直播，由主播带领直播间网友“逛遍”活动现场各区域，邀请市民线上逛古风街区、参与游戏环节，“云端”共度趣味中秋夜。（洛报融媒记者 李冰 见习记者 梁笑宇 通讯员 郑雅静 张俊望 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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