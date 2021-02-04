国网嵩县供电公司：月圆中秋人在岗 且缓相思护光明

“接连下了两天雨，咱们今天得去几个配电台区和线路易存在安全隐患的地方，再看看，再排查一下，及时消除可能存在的安全隐患，保障中秋节期间安全可靠供电……”9月20日，在中秋假期的第二天。国网嵩县供电公司何村供电所所长王元锋和同事一起，前往易因连续降雨而导致产生供电安全隐患的重点关注区域，进行巡视排查。

“接连下了两天雨，咱们今天得去几个配电台区和线路易存在安全隐患的地方，再看看，再排查一下，及时消除可能存在的安全隐患，保障中秋节期间安全可靠供电……”9月20日，在中秋假期的第二天。国网嵩县供电公司何村供电所所长王元锋和同事一起，前往易因连续降雨而导致产生供电安全隐患的重点关注区域，进行巡视排查。

王元锋，37岁，党员，老家是在郑州荥阳市。妻子黄苗苗也是嵩县供电公司员工，在运维检修部变电运维一班工作，老家是商丘市。

自从到供电所工作后，王元锋和公司所有家在远方的一线工作人员一样，从没有在节假日回老家，和父母团聚过。在一些关键的特殊时期，也总是不能及时赶至父母身边。

在今年7月20日的凌晨1点多，正在所里值班的王元锋被电话铃声惊醒。当听说是泄洪渠决堤，位于吕岭村的一根高压电杆差点被冲倒，周边还有群众在围观时，就赶紧连夜赶至现场。

水、乱石、淤泥和断裂的树枝都推挤在道路上时，就和同事一起背着工器具，徒步前行。道路断裂、不通时，就想办法从地势略高的玉米地里绕行……

终于拖着满脚泥泞赶至现场后，还是被深夜围观的群众吓了一跳。他赶紧一边疏散人群，一边安排同事将分支线的电关停。

眼看着电停了，人群散了，防护栏线拉上了，警示牌也挂上了。现场抢修方案也想好了，还协调住了大型机械车后，他才轻舒了一口气，放下心来。

也幸亏今晚来的及时，有效化解了围观群众的触电风险。

次日一早，在大型机械车辆的配合帮助下，王元锋和同事用了一上午的时间完成了抢修工作，并在下午2点成功送电。

就在村支书和群众围着他们表示感谢时，他接到了远在郑州荥阳老家的母亲的电话。“锋，咱家进水了，我和恁爹在村里的帮助下，已经到了安全的地方。你千万别应急俺们啊！多注意安全。”

待到此时，他才知道，家中也因暴雨受灾。但幸好，家人无恙，他才能进行接下来的抢修复电工作。

那一次，在因暴雨导致的供电线路受损停电中，王元锋充分发挥了党员先锋模范作用，第一时间冲锋在前。第一时间冒雨排查线路设备受灾情况，制定抢修方案，协调救灾机械，准备救灾物资。组织12人抢修队伍，奋战13个小时，使2条10千伏线路、1184户居民恢复供电，被群众称为“光明使者”。

防汛保电过后，又遇上疫情防控，他在事情过去1个多月之后，才请假回去看望了父母一趟。

“每到节假日，都是我们岗位值守，保电的关键时期，这是我们的工作职责，家人也都是给予理解和支持的，只是，有些节日是需要去苗苗家，但是，因为工作的原因，近几年，都没有在节日期间去过。”王元锋说。

按照传统习俗，在中秋节、端午节、春节时，王元锋是需要带着礼物，陪同媳妇、孩子一起去商丘看望岳父岳母，但因为工作和疫情的原因，他们已经连续两年没有回去了。

这两年，每一年春节前，黄苗苗都给爸妈买了新衣服，添了新鞋子。总想着过完年，抽个时间好回去。但是，却已经快三年没回家了，只好将所有买好的新衣服，通过快递寄回家。

“我有自己的工作职责，也非常支持元锋的工作和决定，家人也都很体谅我们。我们虽然身在远方，但是，对父母的爱和惦念，是永永远远都无法消减的。”黄苗苗笑着说。

无论身在何方？家在何地？无论月缺月圆，只要心中有责，爱就永不缺席。

记者结语：

一年一度的中秋佳节，又被称为“团圆节”，是我们中华民族最重要的节日之一，也是我们国家的四大传统节日之一。这个节日不仅以月之圆兆人之团圆，也承载着无数在外打拼的中国人，对故乡、对亲人的思念与相思。

“海上生明月，天涯共此时。”此时此刻，我们应该向所有保家卫国的军人们致敬！向各行各业坚守在工作岗位，不能和家人团聚的人致敬！也向所有为了家人、为了梦想而在外打拼的人致敬！祝大家月圆人安，事事如意，中秋快乐！（石亚博）④