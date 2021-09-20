昨晚，河南卫视倾心打造的《中秋奇妙游》如期播出，在长达一个多小时的节目中，除了刺绣、花样剪纸、皮影、泥塑等经典的传统技艺在节目中展示，同时，不少洛阳元素频频闪现，异彩芳华震撼眼球，圈粉无数！

昨晚，河南卫视倾心打造的《中秋奇妙游》如期播出，在长达一个多小时的节目中，除了刺绣、花样剪纸、皮影、泥塑等经典的传统技艺在节目中展示，同时，不少洛阳元素频频闪现，异彩芳华震撼眼球，圈粉无数！今天，跟随小编一起来看看吧！

“话说在唐朝洛阳城，有个女孩出生在中秋之夜……”节目开篇，恢弘大气的应天门流光璀璨，别致清雅的九洲池美不胜收，再现了唐宫灯火不夜天。随后，隋唐洛阳城九洲池、应天门、定鼎门映入眼帘。

一、隋唐洛阳城九州池

历史上，九洲池是隋唐洛阳城宫城内一处重要的池苑建筑，也是武则天时期的皇家园林，荟萃了隋唐宋三个园林建筑艺术的精华，可谓中国古代皇家园林的杰出典范。

九洲池景区的正门位于唐宫路，按照仿唐式乌头门设计修建，纯木质结构，不使用一根铁钉，以中国传统建筑的榫卯拼接工艺建造。进了正门，沿着景区中轴线御道往前走，就到了巍峨的“三阁并列”式建筑瑶光殿。瑶光殿共有三层，一层是遗址保护区，二、三层为休闲区，为一主殿两配殿的仿唐风歇山顶阁楼式建筑。

自瑶光殿而下，沿九洲池西侧游览。沿揽香径临水眺望，对面就是一处金亭，其外立面在柱础、柱头、额枋、栏杆、屋顶等部位采用包铜工艺进行重点装饰，营造出金光闪闪的仙界亭阁形象，呈现蓬莱九洲的华美仙境。

继续沿揽香径向北，来到簪花亭、临波阁。临波阁四周遍植绿树，郁郁葱葱。过了临波阁就是一处飞云瀑，利用地势高低差别叠山引水。自瑶光殿向东，又到一处乌头门，这里是当时宫城核心区的大内西墙。隋唐时期，帝后与妃嫔都是生活在大内之中，太子居住于大内以东的东宫，皇子、皇女们则居住在大内以西的西隔城。越过大内西墙，就来到连接大内与西隔城的永巷，永巷以南是精品牡丹园。