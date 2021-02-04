洛阳多数河流水位呈下降趋势 13座水库超汛限水位

今早，洛报融媒记者从洛阳水文资源勘测局获悉，截至20日8时，洛阳市主要河流水位均未超警戒水位，13座水库超汛限水位，与20日6时相比，多数河流水位呈下降趋势。

今早，洛报融媒记者从洛阳水文资源勘测局获悉，截至20日8时，洛阳市主要河流水位均未超警戒水位，13座水库超汛限水位，与20日6时相比，多数河流水位呈下降趋势。 今早，洛报融媒记者从洛阳水文资源勘测局获悉，截至20日8时，洛阳市主要河流水位均未超警戒水位，13座水库超汛限水位，与20日6时相比，多数河流水位呈下降趋势。 据洛阳水文资源勘测局20日8时水情数据：伊河东湾水位364.24米，流量396立方米每秒，龙门水位149.31米，流量1120立方米每秒；洛河长水水位381.64米，流量958立方米每秒，宜阳水位195.31米，流量1240立方米每秒，白马寺水位117.55米，流量1830立方米每秒；伊洛河黑石关水位112.19米，流量2880立方米每秒；北汝河紫罗山水位288.37米，流量396立方米每秒。 此外，截至20日8时，超汛限水位的大中型水库有13座：小浪底水库、陆浑水库、故县水库、前坪水库、大沟口水库、九龙角水库、陶花店水库、金牛岭水库、虎盘水库、龙脖水库、寺河水库、禹门河水库、玉马水库。 18日以来，我市迎来此轮强降雨，洛阳水文资源勘测局全员24小时在岗，时刻关注雨水情信息，保持高度戒备，严格落实“预报、预警、预演、预案”具体措施，坚持密集监控，精准测报，超前预报。用准确及时的监测预报和高效优质的水文服务，为各级政府防汛决策提供了坚实的技术支撑。 洛阳水文资源勘测局相关负责人提醒，河流水势较大，请大家远离河道。(洛报融媒记者 王雨 通讯员 王磊 文/图)