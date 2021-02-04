最高奖励500元！假期发现高速公路交通违法行为请举报

19日，洛报融媒记者从洛阳高速交警支队获悉，中秋假期到来，广大司机朋友在河南省内高速公路上发现有违法占用应急车道等违法车辆的，可通过“河南高速公安违法举报”微信小程序举报违法车辆，警民携手共同守护高速公路安全畅通。

19日，洛报融媒记者从洛阳高速交警支队获悉，中秋假期到来，广大司机朋友在河南省内高速公路上发现有违法占用应急车道等违法车辆的，可通过“河南高速公安违法举报”微信小程序举报违法车辆，警民携手共同守护高速公路安全畅通。

洛阳高速交警支队相关负责人介绍，中秋假期期间，高速交警全力护航保通的同时，严查违法占用应急车道车辆，确保“生命通道”畅通，并呼吁广大交通参与者通过“河南高速公安违法举报”微信小程序、河南高速交警报警电话0371-68208110、超员举报短信13633719780等方式，举报违法占用应急车道、客车超员、大车违法占道等交通违法。接到举报后，辖区高速交警部门对举报信息依法审核查处。

●举报违法占用应急车道时，登录“河南高速公安”微信公众号，点击右下方“违法举报”，按流程上传违法照片(至少2张)或违法视频，随后提交即可。

举报分“现场举报”和“事后举报”两种。“现场举报”直接上传违法照片或违法视频，系统会自动定位违法地点，点击提交即可；如果是“事后举报”需要填写违法时间和地点。

高速交警建议，举报人在抓拍违法车辆的同时，可通过“河南高速公安”微信公众号下方“一键报警”栏目查看违法地点，更准确确认违法位置，让举报更有效。