洛阳市纪委通报四起违反中央八项规定精神典型问题

19日，洛阳市纪委通报了四起违反中央八项规定精神典型问题。

19日，洛阳市纪委通报了四起违反中央八项规定精神典型问题。

●洛阳市国资委党委原副书记、原副主任周玉甫违规收受礼品、接受可能影响公正执行公务的旅游活动问题

2013年至2020年，周玉甫违规收受管理服务对象送的茅台酒和消费卡，与其妻子接受管理服务对象张某某安排赴广州旅游，交通、食宿等费用由张某某支付，期间其妻子收受张某某送的高档女士手提包。周玉甫还存在其他严重违纪违法问题。2021年6月23日，周玉甫被开除党籍、开除公职，其涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。

●洛阳弘义公用事业投资发展集团有限公司原总经理赵瑞智违规收受礼品礼金、公车私用、借机旅游问题



2016年至2020年，赵瑞智违规收受管理服务对象送的礼金、购物卡、五粮液酒、中华烟，多次驾驶公车办私事，在带队赴湖北省宜昌市考察结束后，借机游览宜昌“三峡人家”景区，并多报销差旅费用2880元。赵瑞智还存在其他严重违纪违法问题。2021年8月2日，赵瑞智被开除党籍、开除公职，其涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。

●孟津区人民法院一级员额法官乔同五违规收受礼品问题

2020年9月、10月，乔同五分别收受其所承办的两起案件当事人和诉讼代理人送的中华牌等香烟。2021年7月26日，乔同五受到党内警告处分，违纪所得予以收缴。

●伊川县公安局水寨派出所民警叶俊坡弄虚作假问题

2021年5月24日，叶俊坡在公安警综平台中录入一条矛盾纠纷调解信息，该信息系凭空捏造的虚假信息，被省公安厅督察组督察发现，造成不良影响。2021年7月5日，叶俊坡受到政务警告处分。(洛报融媒记者 李三旺 通讯员 黄先锋)

