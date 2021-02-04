普遍50毫米局地100毫米！洛阳市气象台发布暴雨黄色预警

今天7时08分，洛阳市气象台发布暴雨黄色预警信号：预计未来6小时内，洛阳市各县(区)降雨量将达50毫米以上，局地可达100毫米，请注意防范。 今天7时08分，洛阳市气象台发布暴雨黄色预警信号：预计未来6小时内，洛阳市各县(区)降雨量将达50毫米以上，局地可达100毫米，请注意防范。 本轮降水从17日开始，目前已经进入集中降水时段。最新的雨情数据显示，18日6时至19日6时，洛阳市平均降雨量为58.6毫米，各国家观测站降雨量(毫米)为：栾川118.8、新安100.2、孟津90.5、宜阳75.5、主城区68.3、洛宁56、伊川43.9、偃师39.5、嵩县38.8、汝阳34.2。 同时段乡镇观测站雨量最大(毫米)为：新安县黛眉山138、孟津区寺院坡131.5、栾川县老君山131.3。全市雨量在100毫米以上的有16个站，50毫米以上的有130个站，25毫米以上的有96个站。 今天夜里开始，雨水将逐渐停止。最新气象资料分析，预计今天白天，洛阳阴天有中到大雨，夜里阴天转多云，东北风4级减小到3级左右，气温16℃～19℃。气温下降明显，请公众注意添衣保暖，预防感冒。 针对暴雨黄色预警，洛阳市防汛办给出防御指南： 1.政府及相关部门按照职责做好防暴雨工作； 2.交通管理部门应当根据路况在强降雨路段采取交通管制措施，在积水路段实行交通引导； 3.切断低洼地带有危险的室外电源，暂停在空旷地方的户外作业，转移危险地带人员和危房居民到安全场所避雨； 4.检查城市、农田、鱼塘排水系统，采取必要的排涝措施。(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)