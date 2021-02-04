洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

刚刚，洛阳发布地质灾害橙色预警
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.18 18:39

　　新一轮降雨已经到来。刚刚，洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，该局联合技术支撑单位河南省地矿局第一地质矿产调查院做出洛阳地质灾害气象风险预警提示(2021年9月18日20时至9月19日20时)。

　　区域地质灾害气象预警

　　地质灾害橙色预警地区：偃师区北部和中南部、孟津区大部、新安县大部、嵩县局部、汝阳县局部、宜阳县大部、洛宁县中部及东北部、伊川县大部，发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的可能性大。

　　地质灾害黄色预警地区：栾川县全部、嵩县大部、汝阳县大部、宜阳县中南部、伊川县局部，发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的可能性较大。

　　镇(乡)地质灾害气象预警

　　橙色预警区域：包括偃师区、孟津区、新安县、嵩县、汝阳县、宜阳县、洛宁县、伊川县8个县(区)。

　　1、偃师区：首阳山街道、顾县镇、高龙镇、府店镇、缑氏镇、山化镇、邙岭镇、大口镇

　　2、孟津区：吉利街道、城关镇、平乐镇、会盟镇、白鹤镇、麻屯镇、朝阳镇、横水镇、小浪底镇、送庄镇、常袋镇。

　　3、新安县：城关镇、铁门镇、石寺镇、磁涧镇、五头镇、石井镇、仓头镇、北冶镇、南李村镇、正村镇、青要山镇。

　　4、嵩县：田湖镇、九皋镇。

　　5、汝阳县：内埠镇、蔡店乡。

　　6、宜阳县：城关镇、柳泉镇、白杨镇、韩城镇、香鹿山镇、锦屏镇、三乡镇、莲庄镇、张坞镇、赵保镇、樊村镇、高村镇、盐镇乡、董王庄乡。

　　7、洛宁县：城关镇、王范回族镇、上戈镇、下峪镇、河底镇、兴华镇、东宋镇、马店镇、故县镇、赵村镇、长水镇、景阳镇、城郊乡、小界乡、罗岭乡、涧口乡、底张乡、陈吴乡。

　　8、伊川县：城关街道、水寨镇、彭婆镇、鸣皋镇、江左镇、白沙镇、高山镇、吕店镇、酒后镇、白元镇、鸦岭镇、葛寨镇、平等乡。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·儿科专家提醒：孩子不小心掉下床 家长先别急着抱起
  • ·反复出现不明原因偏头痛者，要警惕心脏卵圆孔未闭
  • ·患镜面舌的她双手发麻、走不稳路 这是缺乏维生素B12
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 洛龙区紫金风景线西区烂尾楼的最新进展
  • · 建议：洛阳都市圈内的高速对洛阳ETC免费
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    美丽的小白花

    残荷之美

    大花马齿苋

    夕阳归途
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605