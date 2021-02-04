刚刚，洛阳发布地质灾害橙色预警

新一轮降雨已经到来。刚刚，洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，该局联合技术支撑单位河南省地矿局第一地质矿产调查院做出洛阳地质灾害气象风险预警提示。

新一轮降雨已经到来。刚刚，洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，该局联合技术支撑单位河南省地矿局第一地质矿产调查院做出洛阳地质灾害气象风险预警提示(2021年9月18日20时至9月19日20时)。

区域地质灾害气象预警

地质灾害橙色预警地区：偃师区北部和中南部、孟津区大部、新安县大部、嵩县局部、汝阳县局部、宜阳县大部、洛宁县中部及东北部、伊川县大部，发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的可能性大。

地质灾害黄色预警地区：栾川县全部、嵩县大部、汝阳县大部、宜阳县中南部、伊川县局部，发生崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害的可能性较大。

镇(乡)地质灾害气象预警

橙色预警区域：包括偃师区、孟津区、新安县、嵩县、汝阳县、宜阳县、洛宁县、伊川县8个县(区)。

1、偃师区：首阳山街道、顾县镇、高龙镇、府店镇、缑氏镇、山化镇、邙岭镇、大口镇

2、孟津区：吉利街道、城关镇、平乐镇、会盟镇、白鹤镇、麻屯镇、朝阳镇、横水镇、小浪底镇、送庄镇、常袋镇。

3、新安县：城关镇、铁门镇、石寺镇、磁涧镇、五头镇、石井镇、仓头镇、北冶镇、南李村镇、正村镇、青要山镇。

4、嵩县：田湖镇、九皋镇。

5、汝阳县：内埠镇、蔡店乡。

6、宜阳县：城关镇、柳泉镇、白杨镇、韩城镇、香鹿山镇、锦屏镇、三乡镇、莲庄镇、张坞镇、赵保镇、樊村镇、高村镇、盐镇乡、董王庄乡。

7、洛宁县：城关镇、王范回族镇、上戈镇、下峪镇、河底镇、兴华镇、东宋镇、马店镇、故县镇、赵村镇、长水镇、景阳镇、城郊乡、小界乡、罗岭乡、涧口乡、底张乡、陈吴乡。

8、伊川县：城关街道、水寨镇、彭婆镇、鸣皋镇、江左镇、白沙镇、高山镇、吕店镇、酒后镇、白元镇、鸦岭镇、葛寨镇、平等乡。