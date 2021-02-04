强化价值引领 激发奋斗精神 助力打造青年友好型城市

9月18日，市委宣传部召开宣传思想战线单位专题会议，传达学习习近平总书记关于青年工作的系列重要论述、市委书记江凌在市委宣传部调研时的重要讲话精神，对加强青年思想政治引领工作进行研究部署。市委常委、宣传部长王飞主持会议并讲话。

9月18日，市委宣传部召开宣传思想战线单位专题会议，传达学习习近平总书记关于青年工作的系列重要论述、市委书记江凌在市委宣传部调研时的讲话精神，对加强青年思想政治引领工作进行研究部署。市委常委、宣传部长王飞主持会议并讲话。

会议强调，要加强学习研究，准确把握当前舆论环境、传播方式、社会结构、价值取向的深刻变化，准确把握青年特点和青年工作规律，在认清本质、创新理念中谋划工作、推动工作，切实把宣传思想文化工作的重点全面转向青年。要抓好载体设计，坚持互联网思维，聚焦加强思想引领、激发奋斗精神、推动创新创业等青年工作着力点，精心设计符合青年特点的工作载体、有效抓手，着力用时代青年引领青年，增强宣传思想工作的传播效果。要提升做好青年工作的能力，组织宣传思想干部到青年中去、到网络上去，主动了解青年的思想情绪变化和需求变化，主动学习掌握互联网传播规律，把思想政治工作做得更有温度和深度。要树牢结果导向，把青年工作效果作为检验宣传思想工作成效的重要标准，通过加强项目化运作、完善量化考核机制等方式，推动各项工作落实见效，充分发挥宣传文化系统在创建青年友好型城市中的应有作用。(骆轩)