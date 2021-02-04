洛阳疾控发布中秋假期提醒

18日，洛报融媒记者从洛阳市疾控中心获悉，今年中秋假期面临疫情、暴雨等诸多挑战，疾控部门发布假期重要提醒。 18日，洛报融媒记者从洛阳市疾控中心获悉，今年中秋假期面临疫情、暴雨等诸多挑战，疾控部门发布假期重要提醒。 “当前我市疫情防控态势持续向好，但是低风险不等于零风险。”市疾控中心专家朱鑫强调，郑州疫情刚结束，福建疫情又接踵而至，疫情防控不容丝毫大意。 为巩固来之不易的抗疫成果，保障全市人民度过欢乐祥和、健康安全的假期，洛阳市疾控中心提醒广大市民： 1.非必要不出行。如果出行，应先了解目的地的具体防控政策，出行前后及时报备。 2.注意个人防护。时刻保持个人防护意识，注意随身携带口罩，正确规范佩戴口罩，勤洗手，勤通风，用公筷，保持一米线，提倡电子支付。 3.旅游注意安全。尽量选择通风良好的景区景点，错峰出行；自驾游应注意避开地质灾害易发地区； 4.聚会注意卫生。少聚集，不扎堆，减少不必要的聚餐聚会，少去人员密集的场所。提倡线上聚会，文明防疫，健康第一。 5.月饼美味莫贪吃。月饼内含糖及脂肪量较高，过多食用易导致消化不良，影响身体健康。 6.快递购物注意消毒。购买冷冻食品时，要选择正规市场、超市，选购时做好个人防护，尽量避免手部直接接触冷冻食品。收取快递要消毒，避开发货地为中高风险地区的商家。 7.注意呼吸道传染病防控。气候变化大，注意流感等呼吸道疾病与新冠肺炎的叠加，及时增添衣物，出现不适及时就医，尽快接种流感、新冠疫苗。（洛报融媒记者 王博东 通讯员 梁秀梅 张东晓）