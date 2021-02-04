洛阳举行优化营商环境、助企惠企“云培训”

16日下午3点多，处理完手头工作，洛阳市金融工作局办公室主任张志红赶紧用手机扫描二维码。

16日下午3点多，处理完手头工作，洛阳市金融工作局办公室主任张志红赶紧用手机扫描二维码。屏幕上，来自1500多公里外的厦门大学中国营商环境研究中心高级研究员熊英子，正就《营商环境评估解读》进行授课。“厦门大学的专家们讲得深入浅出，解答了不少实际工作中的疑惑，解渴！”张志红笑着说。

日前，洛阳市以案促改暨激励党员干部担当作为会议召开，在广大党员干部中引起热烈反响。党员干部如何破解“本领恐慌”“知识恐慌”“专业恐慌”？如何优化营商环境？如何推动党员干部在实战中提升专业能力？

经过广泛讨论，大家形成共识——通过学习更新理念，通过学习提升能力，通过学习强化担当。

洛阳市委组织部干部教育科科长韩雷介绍，围绕高质量推进洛阳都市圈建设工作任务，结合“万人助万企”活动部署，按照“干什么学什么、缺什么补什么”原则，综合考虑疫情防控等因素，市委组织部对接厦门大学开办优化营商环境暨助企惠企专题培训班。

经过前期调研，洛阳市精准设置了包括营商环境评估解读、“双招双引”策略与建议、新时代地方政府招商引资策略与实务等课程“套餐”。以培训全市各级领导干部和优化营商环境、服务企业和招商引资有关部门干部为重点，面向全市各级各类领导干部进行“云充电”。