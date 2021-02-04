洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳举行优化营商环境、助企惠企“云培训”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.18 17:49

　　16日下午3点多，处理完手头工作，洛阳市金融工作局办公室主任张志红赶紧用手机扫描二维码。屏幕上，来自1500多公里外的厦门大学中国营商环境研究中心高级研究员熊英子，正就《营商环境评估解读》进行授课。“厦门大学的专家们讲得深入浅出，解答了不少实际工作中的疑惑，解渴！”张志红笑着说。

　　日前，洛阳市以案促改暨激励党员干部担当作为会议召开，在广大党员干部中引起热烈反响。党员干部如何破解“本领恐慌”“知识恐慌”“专业恐慌”？如何优化营商环境？如何推动党员干部在实战中提升专业能力？

　　经过广泛讨论，大家形成共识——通过学习更新理念，通过学习提升能力，通过学习强化担当。

　　洛阳市委组织部干部教育科科长韩雷介绍，围绕高质量推进洛阳都市圈建设工作任务，结合“万人助万企”活动部署，按照“干什么学什么、缺什么补什么”原则，综合考虑疫情防控等因素，市委组织部对接厦门大学开办优化营商环境暨助企惠企专题培训班。

　　经过前期调研，洛阳市精准设置了包括营商环境评估解读、“双招双引”策略与建议、新时代地方政府招商引资策略与实务等课程“套餐”。以培训全市各级领导干部和优化营商环境、服务企业和招商引资有关部门干部为重点，面向全市各级各类领导干部进行“云充电”。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·儿科专家提醒：孩子不小心掉下床 家长先别急着抱起
  • ·反复出现不明原因偏头痛者，要警惕心脏卵圆孔未闭
  • ·患镜面舌的她双手发麻、走不稳路 这是缺乏维生素B12
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 洛龙区紫金风景线西区烂尾楼的最新进展
  • · 建议：洛阳都市圈内的高速对洛阳ETC免费
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    美丽的小白花

    残荷之美

    大花马齿苋

    夕阳归途
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605