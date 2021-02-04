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洛阳热心市民采购55份爱心月饼 送给城市“美容师”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.18 17:52

　　“中秋节快乐。”18日下午，在洛龙区展览路与望春门街交叉口，热心市民张红涛等人将一提提月饼送到环卫工手中。

　　“真没想到能收到礼物。”65岁的环卫工刘花亭接过月饼，喜悦之情溢于言表。她与两名同事负责望春门街翠云路至开元大道段的环境卫生，已经工作了五六年，还是首次收到热心市民送来的爱心月饼。

　　张红涛在王城公园西门附近开了一家小超市，生意不是很忙，2016年通过《洛阳晚报》开始参与公益活动，坚持至今。“当时晚报组织为困难群体和孤寡老人捐赠衣物活动。”张红涛说，他不仅踊跃捐赠衣物，还用自己那辆破旧的面包车帮忙运送衣物。

　　说起为环卫工送爱心月饼，张红涛说，环卫工是城市的“美容师”，经常见环卫工在自家商店门口打扫卫生，风里来雨里去，他希望为这个群体提供力所能及地帮助。17日上午，他在一个微信群发布为环卫工送月饼的倡议，12个小时内得到40多人响应。18日上午，他代替大家紧急采购了55份月饼，送给环卫工作为节日礼物。

　　“逢年过节我们也会赠送环卫工一些水果或棉被等慰问品。”张红涛说，能够帮助到他人，他们也感到快乐，会将公益活动一直坚持下去。(洛报融媒记者 魏巍 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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