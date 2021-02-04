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市检察院第一党支部组织召开“市委号召干事创业、立足本职我该怎么办”讨论会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 2021.09.18 16:36

　　为深入学习贯彻全市以案促改暨激励党员干部担当作为会议精神，激发党员干警干事创业的精气神，按照市直工委通知要求和市院工作部署，9月17日市院机关第一党支部(办公室)召开支部干警讨论会，围绕“十个怎么办”“三学三比”开展座谈交流。市检察院党组书记、检察长吴志军参加讨论。

　　会上，支部干警在深入学习江凌书记讲话精神和相关文件的基础上，结合自身谈体会、联系实际找不足、对照先进找差距、紧盯目标明方向，相互启发、相互借鉴，开拓思路、共同提升，进一步强化立足本职、干事创业的责任和担当。吴志军结合自身学习感悟，从“学”“思”“干”“创”四个方面阐述了“立足本职该怎么办”。

　　吴志军强调，江凌书记的讲话是“一股新风”“一股清风”“一股劲风”，深入人心、令人振奋，在洛阳经济社会发展的重要机遇期，为全市上下提供了精神动力、工作思路和工作方法。全体检察干警要认真学习、深入领会，从自身做起，坚持“学”“思”“干”“创”，不折不扣把市委决策部署落实到检察工作中，努力为“建强副中心 形成增长极”贡献力量。要加强学习。自觉用党的创新理论成果武装头脑，深入钻研自身业务、检察业务，通过不断学习更新理念、提升能力，在各自领域争当行家里手。要深入思考。立足本职岗位，主动思考谋划，明确工作目标、工作内容、工作标准，紧盯短板弱项，理清思路举措，切实把岗位职责担当起来。要务实重干。坚持“三个导向”，讲求工作方法、转变工作作风，埋头苦干、真抓实干，真正做到想干事、能干事、干成事、不蛮干。要勇于创新。强化“人人都是创新主体”的意识，积极破除“习惯思维”，激发自身创新潜能，善用创新手段破解发展瓶颈和工作难题，不断推动洛阳检察工作高质量发展。（通讯员/刘晗）
[ 责任编辑：李玉洁 ]
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