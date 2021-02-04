洛阳城市书房图书上新啦 中秋邀您共品书香

洛报融媒记者18日从洛阳市图书馆获悉，为满足城市区城市书房读者的阅读需求，洛阳市图书馆经公开招标采购了一批新书，将陆续配送至中心城区各城市书房。
洛报融媒记者18日从洛阳市图书馆获悉，为满足城市区城市书房读者的阅读需求，洛阳市图书馆经公开招标采购了一批新书，将陆续配送至中心城区各城市书房。
洛报融媒记者18日从洛阳市图书馆获悉，为满足城市区城市书房读者的阅读需求，洛阳市图书馆经公开招标采购了一批新书，将陆续配送至中心城区各城市书房。
从9月16日开始，首批采购的近2万册新书陆续配送至西工区、涧西区、老城区、瀍河区各城市书房。
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