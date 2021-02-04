勿忘国耻！洛阳开展纪念“九一八”事变90周年活动

“九一八，九一八！从那个悲惨的时候，脱离了我的家乡……”9月18日9时18分，洛阳抗战纪念馆纪念“九一八”事变90周年活动在《松花江上》的歌曲中拉开帷幕。
“九一八，九一八！从那个悲惨的时候，脱离了我的家乡……”9月18日9时18分，洛阳抗战纪念馆纪念“九一八”事变90周年活动在《松花江上》的歌曲中拉开帷幕。
“九一八，九一八！从那个悲惨的时候，脱离了我的家乡……”9月18日9时18分，洛阳抗战纪念馆纪念“九一八”事变90周年活动在《松花江上》的歌曲中拉开帷幕。
1931年9月18日，“九一八”事变爆发。今年，是“九一八”事变爆发90周年。90年来，“九一八”就像矗立在历史长河中的记忆坐标，向一代又一代人发出警示。
文物寂无声，烽火映山河。在淅淅沥沥的秋雨中，洛阳抗战纪念馆内，中小学生、志愿者和来自社会各界的观众一起，通过歌曲联唱、大合唱、诗朗诵等形式，重温那段令人刻骨铭心的历史。
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