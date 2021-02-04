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勿忘国耻！洛阳开展纪念“九一八”事变90周年活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.18 12:22

　　“九一八，九一八！从那个悲惨的时候，脱离了我的家乡……”9月18日9时18分，洛阳抗战纪念馆纪念“九一八”事变90周年活动在《松花江上》的歌曲中拉开帷幕。

　　1931年9月18日，“九一八”事变爆发。今年，是“九一八”事变爆发90周年。90年来，“九一八”就像矗立在历史长河中的记忆坐标，向一代又一代人发出警示。

　　文物寂无声，烽火映山河。在淅淅沥沥的秋雨中，洛阳抗战纪念馆内，中小学生、志愿者和来自社会各界的观众一起，通过歌曲联唱、大合唱、诗朗诵等形式，重温那段令人刻骨铭心的历史。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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