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定好闹钟，一定要看！明晚上演的《中秋奇妙游》“藏着”不一样的洛阳
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.18 12:22

　　说起唐宫小姐姐、水下“洛神”、龙门金刚，你是不是也会想到河南卫视倾心打造的中国节日系列？继富含洛阳元素的《七夕奇妙游》惊艳全网之后，明晚，河南卫视又要放大招——专为中秋打造的加长版“奇妙游”，“藏着”不一样的洛阳。

　　今天上午，记者从河南广播电视台全媒体营销策划中心了解到，《中秋奇妙游》仍采用实景拍摄与现代科技相结合的方式，与此前不同的是，除了AR特级技术，此次采用更先进的XR特技让科技赋能，视觉效果更加逼真、震撼。

　　之所以说是加长版“奇妙游”，因为《中秋奇妙游》的时长将超过60分钟，且有10个节目相继上演。洛邑古城、明堂、九洲池、老君山会在节目中实景亮相，“客出河洛”这一文化内涵也将得以呈现。

　　此次《中秋奇妙游》的导演班底，延续了《七夕奇妙游》“熟悉的味道”，导演路红莉和李鹏再次“双剑合璧”，将这一系列节目的风格特点贯穿始终。然而，用主创人员的话说“这一次我给你的不一样！”

　　洛报融媒记者在采访路红莉导演时问道，从《元宵奇妙夜》到《中秋奇妙游》，洛阳场景多次亮相，洛阳元素频频融入，如何能让观众保持新鲜感，在节目中看到不一样的洛阳呢？

　　路红莉笑了笑说：“洛阳是一座有魅力的城市，我钟情洛阳，不光因为这里是我的家乡，洛阳散发出的醇厚、质朴、浪漫的气质，吸引着我们不断拼创意、出新品、推精品。”

　　中秋节是中国四大传统节日之一，也是首批国家级非物质文化遗产名录的节日，于是，在以经典的“团圆”为主题，注重挖掘传统文化的同时，刺绣、剪纸、皮影、泥塑、舞狮、火龙等“非遗”元素也将是这台节目的亮点。

　　同时，“唐小妹”仍会作为人物主线，串起一段奇妙的故事，完成中秋“奇妙游”。其间，华美大气的洛阳盛唐建筑、云海翻腾的老君山自然奇观、根在河洛的客家根亲文化，都将带给你不一样的洛阳。

　　“你知道我在期盼，期盼你回到身边，人若思念便思念，终会相见”，正如歌手周深在《中秋奇妙游》预告片中的歌词那样，周深也将在《中秋奇妙游》中与大家相见。

　　是不是很期待呢？现在定好闹钟，明晚一定要看！洛报融媒记者将为你挖掘更多幕后故事。

　　《中秋奇妙游》播出时间：优酷视频18:30，大象新闻客户端、微博直播，河南卫视19:30 (洛报融媒记者 仝景菁)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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