马蜂进入繁殖高峰期 偃师神鹰救援队连续摘除多个蜂巢

今天上午，洛报融媒记者从偃师神鹰救援大队了解到，进入9月以来，他们几乎每天都能接到群众关于受到马蜂安全威胁的求助。17日，偃师一学校内的师生就拨打了偃师神鹰救援队的电话。
今天上午，洛报融媒记者从偃师神鹰救援大队了解到，进入9月以来，他们几乎每天都能接到群众关于受到马蜂安全威胁的求助。17日，偃师一学校内的师生就拨打了偃师神鹰救援队的电话。
今天上午，洛报融媒记者从偃师神鹰救援大队了解到，进入9月以来，他们几乎每天都能接到群众关于受到马蜂安全威胁的求助。17日，偃师一学校内的师生就拨打了偃师神鹰救援队的电话。
救援队相关负责人介绍，在他们到达现场后发现，该学校内共有七八个大型蜂巢，队员们换上“大白”防护服开始用“火攻”方式进行摘除作业，几个小时后摘除作业全部完成。
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