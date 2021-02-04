全国一等奖！ 伊电集团5G+自动驾驶项目点亮“绽放杯”

获奖了！ 9月16日，“5G慧能源数智创动能”第四届“绽放杯”5G应用征集大赛智慧能源专题赛在郑州圆满落幕。由中国移动洛阳分公司联合伊电集团申报的“伊电控股集团有限公司5G+自动驾驶项目”荣获“一等奖”！

获奖了！ 9月16日，“5G慧能源数智创动能”第四届“绽放杯”5G应用征集大赛智慧能源专题赛在郑州圆满落幕。由中国移动洛阳分公司联合伊电集团申报的“伊电控股集团有限公司5G+自动驾驶项目”荣获“一等奖”！

据悉， “绽放杯”是目前国内5G应用领域级别最高最权威的竞赛，自6月份启动以来，智慧能源赛道共征集27个省市523个申报项目，覆盖煤炭、电力、钢铁、水泥、核能、燃气、水务、矿山等35个细分能源领域，参赛队强手如林、竞争激烈。本次除中国移动洛阳分公司联合创新落地的伊电集团5G+自动驾驶项目获得一等奖外，洛钼集团5G+智慧无人矿山等2个项目荣获二等奖，洛宁抽水蓄能5G无人掘进项目获得三等奖，汝阳东沟钼矿5G智能采矿项目、洛阳炼化宏达实业有限责任公司5G智慧工厂获得优秀奖。

全国首台、超强抗磁“5G+无人驾驶”工艺车辆

据了解，伊电控股集团利用中国移动5G+无人驾驶技术，改造成抗磁能力超强的工艺车，采用三级安全防护，通过高精度地图、激光雷达、毫米波雷达、摄像头等安全策略，使安全性大大提高，能够有效确保行车安全。

针对一般车辆在铝电解强磁场环境下无法启动等难题，伊电集团信息中心联合公关，最终通过对车辆控制核心部件进行防磁场屏蔽处理、更换控制线路等技术手段，实现了车辆在电解车间强磁场环境下的稳定运行。打造出了全国首台在400KA(KA即千安培，指电解槽电解时的电流强度)电解铝强磁场环境下顺利运行的无人驾驶工艺车，并实现5G技术在伊川县工业上的首次应用，为洛阳市依托产业升级推动制造业高质量发展提供有力支撑。

改造后的“5G+无人驾驶”工艺车辆

为保证5G+无人驾驶区域网络覆盖，满足无人驾驶网络需求，中国移动洛阳分公司在生产厂区部署8个基站、24个扇区，实现5G网络无缝覆盖。同时，中国移动洛阳分公司为该集团建立了5G独立专网，为平台和车辆运行提供高并发、低延时的网络通道。利用5G组网、切片和MEC边缘计算等技术，提供专属覆盖、网络定制、数据隔离、质量保证的基础连接网络，实现大带宽、低时延、安全可靠的通信网络。另外，在厂区内放置一体化集装箱机房，光缆传输采用双路由接入以保证机房传输安全。

中国移动洛阳分公司在厂区建设8个5G基站

依托中国移动5G技术，利用5G网络大带宽、低时延、广连接的特点，车辆可在厂区内识别交通信号、自主避障、对道路情况和突发情况做出实时反应。厂区搭建综合智能指挥调度平台，实现无人驾驶工艺车辆统一运行调度，同时，自动驾驶工艺车可自主规划最优行车路线并控制车辆到达预定目标。

绿色发展，“无人驾驶”年可节约成本上千万元

传统的运输工艺

据了解，在传统的电解铝生产流程中，由传统的汽车运送铝包，由普通燃油货车改装，由于铝包内铝液温度可达1000℃左右，能耗高，燃油消耗大。由于人工调度，与天车、叉车等其他要素配合度差，生产效率低。日常，每辆车需配备3-4名司机，受工作环境影响，易造成疲劳引发安全事故。

这次伊电集团5G+无人驾驶工艺车辆项目，旨在对包括其下属单位铝厂的铝液车、抬包车、阳极车辆，以及龙鼎铝卷搬运车辆等进行智能化改造，自2021年3月引入5G+无人驾驶车辆后，在市、县工信部门领导以及中国移动洛阳分公司的大力支持下，明显解决并改善存在的问题，最终完成无人驾驶智能运输。

按照伊电集团“聚焦实业、绿色发展、科技引领、产业报国”的理念，该项目油改电能耗成本降低80%左右，无人驾驶人工成本降低70%。采用AGV车采用实心橡胶轮胎、低盘低、车速可控，在高危生产环境不用人或少用人，降低工人劳动强度，大大改善了工人的工作环境，经测算每年可为企业节约运营成本1900余万元。

安全、节能、抗磁的新型“5G+无人驾驶”工艺车辆

据悉，利用5G技术和专网，该集团除了5G+无人驾驶工艺车辆技术外，还实现了无人天车、无人地磅称重系统，在线数据实时回传，极大提高了特殊环境下数据的安全、适时传输。(沈会阳 游方毅 冯凯) ④