初中生想当飞行员的看过来！省空军青少年航空学校发布招生简章

昨日，河南省空军青少年航空学校发布2022年招生简章，符合条件的应届初中毕业男生现在就可网上报名，并在规定时间到现场参加初选。洛阳站初选将于10月28日、29日进行。

昨日，河南省空军青少年航空学校发布2022年招生简章，符合条件的应届初中毕业男生现在就可网上报名，并在规定时间到现场参加初选。洛阳站初选将于10月28日、29日进行。

报名条件

年龄要求：

户籍、学籍均在河南省的应届初中毕业男生，年龄在14周岁至16周岁(2005年8月31日至2008年8月31日出生)。

身体要求：

身高1.63米至1.83米，体重48公斤以上，体型匀称。若录取时年龄未满15周岁，身高可放宽至1.62米，体重可放宽至46公斤。无影响功能或军容的文身、刺字、瘢痕等。

视力要求：

使用空军“C”型视力检查表，双眼裸眼远视力均在1.0以上，未做过视力矫治手术或戴过角膜塑形镜(OK镜)，无色盲、色弱、斜视等。

选拔流程

网上报名：

符合报名条件的学生，自即日起，可就近到初选检测站现场报名，也可在中国空军招飞网(http://www.kjzfw.net)网上报名，无须交纳任何费用。

初选安排：

10月28日、29日，空军招飞局济南选拔中心将在我市设初选站，检测地点为牡丹城宾馆(涧西区南昌路2号)，我市考生将分批参加初选，具体安排如下：

10月28日8时至11时：偃师区、孟津区、新安县、宜阳县、伊川县考生参加初选。

10月28日14时至16时：洛宁县、嵩县、栾川县、汝阳县考生参加初选。

10月29日8时至11时：涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区、伊滨区考生参加初选。

定选安排：

择优选取初选合格学生赴济南参加定选，地点设在空军招飞局济南选拔中心(山东省济南市市中区英雄山路105号)，定选时间预计为2022年上半年。

投档录取

体格检查、心理选拔、政治考核全部合格且中考成绩“可比系数”≥1的考生方可投档，根据年度招生计划，按“可比系数”从高到低依次录取，“可比系数”相同的，依次比较数学、语文、英语单科得分率(单科成绩与满分的比值)。

报名通道开启前这些问题要了解

问：参加初选时，需带哪些证件？

答：须携带报名表、健康情况申报表和身份证(户口本)，相关表格可关注洛阳晚报教育周刊微信公众号(lywbjyzk)17日推送内容进行下载。未在网上报名的考生，也可携带以上表格、证件现场报名。

问：报名检测需要交费吗？

答：不需要。考生报名检测等各方面均无须交纳任何费用，定选期间食宿、往返路费均由空军予以报销。

问：报考省空军青少年航空学校，还能报其他高中吗？

答：可以。空军青少年航空学校单列招生计划，在省提前批次录取，不影响考生报考其他普通高中。（记者 何奕儒）