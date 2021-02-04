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雨水集中在今明两天 不耽误您中秋赏月
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.09.18 09:18

　　昨日，眼看雨越下越大，不少市民担心今年的中秋假期要“泡汤”。

　　昨日下午，市气象局发布雨情报告：16日6时至17日17时，全市平均降雨量为23.8毫米，各国家观测站降雨量为：洛宁40.1毫米、新安30.1毫米、嵩县29.3毫米、宜阳27.8毫米、孟津23毫米、栾川22.6毫米、主城区22毫米、伊川21.8毫米、汝阳15.5毫米、偃师11.4毫米。

　　秋雨连绵，中秋当晚我们还能赏月吗？根据最新气象资料分析，这轮降水的主要时段集中在18日夜里到19日白天，以稳定性降水为主。20日天气开始转晴，21日中秋节当天，洛阳晴天间多云，如果不出意外，当天晚上，中秋月会如约而至。

　　来看看具体天气预报——

　　今天(周六)

　　中雨转大雨，夜里部分地区有暴雨，局地大暴雨，东北风3级到4级，气温19℃到22℃。

　　明天(周日)

　　阴天有大雨，部分地区有暴雨，局地大暴雨，偏北风3级到4级，气温18℃到21℃。

　　20日(周一)

　　多云转晴天，气温16℃到29℃。
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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