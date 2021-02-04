抓好“三秋”生产各项工作　坚决打赢秸秆禁烧攻坚战

昨日，在收听收看全省“三秋”生产暨秸秆禁烧工作电视电话会议后，我市召开专题会议，部署相关工作，确保秋粮收到手、麦种播到地、结构调整到位，确保坚决打赢秸秆禁烧攻坚战。

昨日，在收听收看全省“三秋”生产暨秸秆禁烧工作电视电话会议后，我市召开专题会议，部署相关工作，确保秋粮收到手、麦种播到地、结构调整到位，确保坚决打赢秸秆禁烧攻坚战。

市委常委、秘书长王军在我市会议上指出，“三秋”生产事关今年秋粮丰收和明年农业生产大局。要统筹协调指导好“三秋”生产，加强后期田间管理，组织好“三秋”农机作业，确保秋粮再获丰收、颗粒归仓。要抓好麦播工作，提高整地质量，推广优良品种，加强技术指导，抓好市场监管，切实保障麦播质量，夯实明年夏粮丰收基础。要抓住“三秋”农作物换茬时机，持续调优农业结构，大力发展特色优势高效农业，扩大优质强筋小麦、精品果蔬种植面积，推动农业向规模化、标准化、产业化方向发展。

王军强调，今年以来，我市秸秆禁烧工作总体持续向好。“三秋”期间，各级各部门要提升站位、再接再厉，细化措施保成效，切实发挥“蓝天卫士”作用，及时传递监测信息，发生火情快速有效处置，助力大气污染防治。要积极推广成熟实用的秸秆综合利用技术，突出秸秆机械还田、饲料化利用等方式，加快推进秸秆能源化、基料化和原料化利用，从源头上减少秸秆焚烧隐患，不断提升秸秆综合利用能力和水平。

会议还对近期防汛工作进行再动员、再部署。（记者 李岚）