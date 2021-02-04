坚持正确执纪监督理念　实施“治未病”能力提升工程

昨日，市纪委召开常委会(扩大)会议，传达学习习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《毫不动摇坚持和加强党的全面领导》、市委书记江凌在市纪委监委机关调研指导讲话精神，研究部署当前重点工作。市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国主持会议并讲话。

昨日，市纪委召开常委会(扩大)会议，传达学习习近平总书记在《求是》杂志上发表的重要文章《毫不动摇坚持和加强党的全面领导》、市委书记江凌在市纪委监委机关调研指导讲话精神，研究部署当前重点工作。市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国主持会议并讲话。

会议指出，要坚持正确执纪监督理念，加快改变固有思维方式和工作方式，把持续营造“严”的氛围和干事创业氛围融会贯通起来，以纪检监察工作高质量推动全市经济社会发展高质量。要突出政治监督，服务服从现代化建设大局，确保市委各项决策部署落地见效，推动“十四五”开好局起好步。要把“治未病”放在更加突出位置，全力实施“治未病”能力提升工程，抓早抓小、防微杜渐，使干部不犯错误、少犯错误。要突出激励担当，构建更加科学的考核评价体系，引导全市纪检监察机关更加重视“治未病”工作，更加重视反腐败系统施治的综合效应，更加重视激励保护党员干部干事创业的内生动力。要始终坚持“严”的主基调，准确把握从严管党治党与激励干部干事创业的辩证统一关系，对“不收敛不收手”严查到底，绝不姑息。

会议强调，要吃透精神，凝聚共识，深入开展纪检监察系统思想纪律作风和业务能力提升集中整顿活动，研究改进提升工作的具体措施，把正确的执纪导向贯穿到监督执纪全过程。要着力提升政治能力和专业水平，加强综合知识特别是新理念新要求的学习，全面加强纪检监察干部队伍建设。

会议还研究了其他事项。（记者 李三旺）