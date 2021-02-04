市人大常委会党组（扩大）会议召开

昨日，市人大常委会党组书记、主任吴中阳主持召开市人大常委会党组(扩大)会议。

昨日，市人大常委会党组书记、主任吴中阳主持召开市人大常委会党组(扩大)会议。

会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话、文章和指示精神，学习了省、市近期重要会议精神，并对市第十二次党代会工作报告征求意见。

会议强调，要把学习领会习近平总书记重要讲话、文章和指示精神作为党组会议“第一议题”，带动党员干部全面系统学、及时跟进学、深入思考学、联系实际学，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不断走深走心走实。要深入学习贯彻省、市会议精神，按照前瞻30年的要求，进一步加强工作谋划，找准人大下一步工作的思路，增强工作主动性、创造性，推动省委、市委部署要求落地落实。要抓好乡村振兴、平安建设等相关工作，坚持人民主体地位，把百姓满意作为第一标准，立足人大实际，积极发挥人大机关和人大代表作用，为推进“建强副中心、形成增长极”作出新贡献。要围绕市委决策开展工作，坚持问题导向，深入调查研究，围绕群众最关心的问题研究解决办法，找准症结，拿出对策，形成报告，不断提高解决问题的针对性和实效性。要深入开展“万人助万企”活动，强化“项目为王”意识，重点帮扶培育主导产业，把惠企政策送到位、企业问题收集到位、问题跟踪解决到位、走访企业服务到位，为企业营造良好的发展环境，激发企业内在动力，推动全市经济社会发展行稳致远。

会议还研究了其他事项。（记者 孙小蕊 通讯员 何燕）