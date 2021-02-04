省政协调研组来洛 张亚忠带队

昨日，省政协副主席张亚忠带领省政协调研组来洛，围绕新侨和留学回国人员创新创业开展实地调研。

昨日，省政协副主席张亚忠带领省政协调研组来洛，围绕新侨和留学回国人员创新创业开展实地调研。

调研组先后来到炎黄科技园、洛阳国家大学科技园的部分企业，深入了解我市新侨和留学回国人员的特点与分布情况、新形势下侨情变化、当前新侨和留学回国人员在洛创新创业等情况，并听取大家的意见建议。

调研组对我市新侨和留学回国人员创新创业工作给予肯定，指出要进一步提高对新侨和留学回国人员在洛创新创业工作的认识，抓住当下人才引进的重要政策，搭建聚才平台、打造人才高地。要进一步完善政策保障，以法治方式推动中央和省委关于新时代侨务工作各项政策落地落实。要进一步加强新侨和留学回国人员创新创业平台建设，建好用好管好留学生联谊会，吸引更多海内外侨胞来洛创新创业。要进一步夯实侨务基层基础，加强侨情数据库及服务平台建设，加强基层侨务工作机构建设，努力推动新侨和留学回国人员创新创业工作再上新台阶。

省政协港澳台侨和外事委员会副主任董锦燕、省政协办公厅二级巡视员黄云、市政协主席杨炳旭、市政协副主席肖宏滨参加调研。（记者 李三旺）