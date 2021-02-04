洛平：大河澎湃逐浪高

又到金秋时节，从伏牛山间，到伊洛之畔，再到黄河之滨，河洛大地处处洋溢着丰收的喜悦，处处涌动着生机与活力。洛阳，这个黄河岸边的历史文化名城、中原城市群副中心城市，正像九曲黄河一样奔腾向前。

一条大河波浪宽，万里写入胸怀间。

又到金秋时节，从伏牛山间，到伊洛之畔，再到黄河之滨，河洛大地处处洋溢着丰收的喜悦，处处涌动着生机与活力。洛阳，这个黄河岸边的历史文化名城、中原城市群副中心城市，正像九曲黄河一样奔腾向前。

两年前，也是金秋九月，习近平总书记来到河南视察，主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会，勉励中原儿女奋勇争先，谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章。从加强生态环境保护、保障黄河长治久安，到推进水资源节约集约利用、推动黄河流域高质量发展，再到保护、传承、弘扬黄河文化，讲好“黄河故事”，延续历史文脉，坚定文化自信，殷殷嘱托犹在耳，深情厚望重千钧。

回望来路，我们坚定不移沿着习近平总书记指引的方向前进，走过了极不平凡的历程。尤其是近年来，洛阳紧紧抓住黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略机遇，加强生态保护，强化创新驱动，推进产业转型，增进民生福祉，提升城市功能，决战决胜脱贫攻坚，众志成城迎战疫情，和全国全省一道取得了全面建成小康社会的重大历史性成就。

眺望前路，现代化建设新征程已经开启，“建强副中心、形成增长极”，在融入国家战略中加快自身发展，在发挥自身优势中更好服务全局，洛阳希望无限，我们重任在肩。就在最近，省委工作会议贯彻落实习近平总书记一系列重要指示要求，发出“两个确保”的动员令，推动实施“十大战略”，再次明确提出“支持洛阳建设副中心城市”。一次次战略机遇叠加、政策优势赋能，让洛阳再一次站在了新的历史起点上，也到了大有可为、大有作为的关键阶段。

大河澎湃逐浪高，中流击水正当时。

这是“潮起云涌、扬帆逐梦”的舞台，更是呼唤“奋勇争先、更加出彩”的时代。把历史机遇牢牢抓在手上，我们要放眼未来，以战略眼光、创新思维、奋进姿态，深度融入黄河流域生态保护和高质量发展等国家战略，在战略谋划中赢得历史主动，在把握大势中找准重点，在把握大局中抢抓机遇，在把握发展边界中确保安全。我们更要立足当前，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，贯彻落实省委决策部署，着力打好城市牌、产业牌、科技牌、文化牌，坚持城市引领、产业立市、科技强市、文化兴市，推动“十四五”发展开好局、起好步。

走在现代化建设的赶考新路上，洛阳已开始“运笔落子”：打破路径依赖，深化经济领域市场化改革，在优质存量上做大增量，走好创新驱动之路；重塑考核体系，对全市县域发展分类施策、分类考核，引导县区因地制宜、扬长避短，在更大范围参与市场分工，走好差异化发展之路；注重城乡统筹，坚守“一条底线”、突出“五个抓手”、强化“一项保障”，加快农业农村现代化，全面推进乡村振兴；激励担当作为，营造干事创业氛围，重大科技创新项目实行“揭榜挂帅”，建设“青年友好型城市”……坚持目标导向、问题导向、结果导向，既集聚发展要素又凝聚发展气场，让发展的战略方向越来越清晰，让发展的路径抓手越抓越具体，确保总书记的重要指示要求和省委决策部署在洛阳条条落实、件件落地、事事见效。

滔滔黄河滋养了华夏大地，哺育了河洛儿女，也升腾着无限的希望和梦想。坚定扛起推动黄河流域生态保护和高质量发展的历史重任，乘势而上、接续奋斗，在黄河流域走出一条富有洛阳特色的高质量发展新路子，以实实在在的发展成效展现新气象，我们定能不负重托、不辱使命，奏响新时代“黄河大合唱”的洛阳乐章！（洛平）