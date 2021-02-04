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奋力谱写新时代“黄河大合唱”的洛阳乐章
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.09.18 08:28

　　编者按 滔滔大河，奔腾不息。2019年9月，习近平总书记踏上中原大地并主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会，黄河流域生态保护和高质量发展上升为国家战略。两年过去了，河洛儿女牢记嘱托，在新格局中奋发有为，在新征程中奋勇争先，围绕生态保护、高质量发展、文化传承创新等重点工作，让这一国家战略在河洛大地上生根发芽、开花结果，建强副中心、形成增长极的态势更加明晰稳健、前景更加鼓舞人心。洛阳日报今日推出特别报道，敬请关注。

瀍河入洛河口

　　黄河落天走东海，万里写入胸怀间。

　　作为黄河流域重要城市，洛阳积极融入黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，牢记嘱托、奋勇争先，一幅城水相依、水绿相融、人水和谐的美好画卷正徐徐展开。

　　立足“十四五”开局之年，“让黄河成为造福人民的幸福河”的伟大号召，正不断为洛阳谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章把脉定向；一个个关于母亲河的发展故事，正在河洛大地这片热土上汇成一曲新时代“黄河大合唱”！

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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