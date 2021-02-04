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实施“套路贷”犯罪、非法讨要贷款和高息，这10名涉恶人员受审！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.17 22:20

　　打着房地产信息咨询的幌子，实施“套路贷”犯罪活动，采用滋扰、纠缠、限制人身自由等手段，非法讨要贷款和高息……10名涉恶犯罪嫌疑人栽了！

　　16日，洛阳市瀍河区人民法院开庭审理了被告人沈乐平等10人涉嫌诈骗、非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等罪一案。

　　公诉机关指控，2015年至2017年底，被告人沈乐平纠集被告人郭继波、程小锋、罗亚静、王云鸽等人通过某融资公司获取利息较低的资金或自行筹集资金，对外以洛阳千江汇房地产信息咨询有限公司为名，实施“套路贷”犯罪活动。在此期间，逐步形成了以被告人沈乐平为首，被告人郭继波、程小锋、罗亚静、王云鸽等人为成员的较稳定的恶势力犯罪团伙。为了追逃贷款和高息，该团伙采用“软暴力”手段，对被害人进行滋扰、纠缠、限制人身自由等，使被害人产生恐惧、恐慌，影响其正常工作生活、生产经营，并迫使部分被害人卖房还款。

　　公诉机关认为，该10名被告人属于恶势力犯罪团伙成员，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪追究其刑事责任。

　　庭审中，控辩双方在审判长主持下，围绕指控事实开展举证、质证、辩论，并对案件事实、证据、法律适用及量刑等充分发表意见，被告人分别作了最后陈述。

　　人大代表、政协委员、群众代表以及被告人亲属等17人旁听了庭审。庭审结束后法庭宣布休庭，择期宣判。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 李穆 文/图）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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