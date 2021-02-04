洛阳青年与院士对话 “追星，就追这样的星”

“李院士，祝您中秋快乐，幸福安康！”17日上午，在中国工程院院士李俊贤家中，青年代表为老人送上鲜花。

“李院士，祝您中秋快乐，幸福安康！”17日上午，在中国工程院院士李俊贤家中，青年代表为老人送上鲜花。

在中秋佳节到来之际，洛阳市委宣传部、洛阳市文明办组织洛阳青年科技工作者代表走访看望老一辈科技工作者，为他们送去亲切祝福和诚挚问候。

李俊贤院士是我国高性能燃料创始人之一、聚氨酯工业奠基者之一。他一辈子勤俭节约，在90岁高龄毅然捐赠毕生积蓄300万元用于设立基金，支持科研创新和帮扶困难同事。前不久，李俊贤院士入选第八届全国道德模范候选人。

如今，93岁高龄的李俊贤依然精神矍铄。看到大家，他一边挥手致意，一边不停地说：“谢谢，谢谢……”

“李院士对青年人充满期望的眼神，让我备受鼓舞。”洛阳知果信息科技有限公司总经理李晓明说，他会将老一辈科学家的优良传统学习传承好，把创业创新之举与报国为民之志结合起来，推动科技创新工作不断前进。

在中石化洛阳工程有限公司，中国科学院院士、“时代楷模”陈俊武与青年科技工作者亲切座谈。