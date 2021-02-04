洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳青年与院士对话 “追星，就追这样的星”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.17 21:28

　　“李院士，祝您中秋快乐，幸福安康！”17日上午，在中国工程院院士李俊贤家中，青年代表为老人送上鲜花。

　　在中秋佳节到来之际，洛阳市委宣传部、洛阳市文明办组织洛阳青年科技工作者代表走访看望老一辈科技工作者，为他们送去亲切祝福和诚挚问候。

　　李俊贤院士是我国高性能燃料创始人之一、聚氨酯工业奠基者之一。他一辈子勤俭节约，在90岁高龄毅然捐赠毕生积蓄300万元用于设立基金，支持科研创新和帮扶困难同事。前不久，李俊贤院士入选第八届全国道德模范候选人。

　　如今，93岁高龄的李俊贤依然精神矍铄。看到大家，他一边挥手致意，一边不停地说：“谢谢，谢谢……”

　　“李院士对青年人充满期望的眼神，让我备受鼓舞。”洛阳知果信息科技有限公司总经理李晓明说，他会将老一辈科学家的优良传统学习传承好，把创业创新之举与报国为民之志结合起来，推动科技创新工作不断前进。

　　在中石化洛阳工程有限公司，中国科学院院士、“时代楷模”陈俊武与青年科技工作者亲切座谈。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·儿科专家提醒：孩子不小心掉下床 家长先别急着抱起
  • ·反复出现不明原因偏头痛者，要警惕心脏卵圆孔未闭
  • ·患镜面舌的她双手发麻、走不稳路 这是缺乏维生素B12
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    新闻排行
  • 市直事业单位招聘！涉及洛阳30个委局5...
  • 全供事业编制！洛阳老城区公开招聘工...
  • 《登场了！洛阳》正式开播，开启洛阳...
  • 今天到19日，洛阳将出现明显降水天气过程
  • 原洛栾快速通道修复养护工程启动 已实...
  • 江凌到市纪委监委、市委宣传部调研
  • 乡贤回乡带起“雁归经济”
  • 洛阳全面开展证明事项告知承诺制工作...
  • 好消息！中秋、国庆“双节”驾考不打...
  • 洛阳发布“双节”市场价格提醒告诫函 ...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛龙区紫金风景线西区烂尾楼的最新进展
  • · 建议：洛阳都市圈内的高速对洛阳ETC免费
    • 精彩图片
    清澈！灵动！龙门石窟...
    有意思！洛阳这个小学...
    捷报！洛阳选手郭裕芳...
    奥运冠军鲍珊菊获赠红...
    精彩热帖

    美丽的小白花

    残荷之美

    大花马齿苋

    夕阳归途
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605