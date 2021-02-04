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持续到年底！洛阳城管开展作风整顿，举报电话公布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.17 21:16

　　不作为、乱作为、执法不严、以罚代管……发现城市管理执法人员存在这些问题，您可以打电话或发电子邮件举报。

　　17日，洛报融媒记者从洛阳市城市管理局获悉，为进一步优化营商环境，加强城市管理执法队伍建设，针对全市城市管理系统执法队伍，该局正在开展“规范执法、廉洁高效”作风整顿行动。

　　此次作风整顿行动将持续到今年12月31日，重点解决三个方面的突出问题：

　　一、群众反映的城市管理执法人员不作为、乱作为问题。如：工作中“吃拿卡要”，不拿好处不办事，拿了好处乱办事；以罚代管、以罚代收、罚而不管；执法不严、选择性执法、失职失察；不亮证执法、非两人以上执法、未携带执法记录仪执法等。

　　二、队容风纪问题。如：执法人员随意着装，不按规定佩戴执法标志标识；非执法车辆违法喷涂执法车辆标识；执法车辆不上车牌、不喷涂执法标识号段、违规停放；执法人员在执法过程中言谈举止不文明、粗暴执法、野蛮执法等。

　　三、重点查处涉舆情问题。包括各类涉及城市管理执法工作的群众举报、媒体关注问题，以及上级有关部门督办、交办、转办案件。

　　作风整顿行动期间，洛阳市城市管理局将开通举报电话和电子邮箱，全面收集群众举报线索。同时，开展市、区(县)两级问卷调查、商户走访，召开专题座谈会，广泛听取群众意见。如果市民发现城市管理执法人员存在以上问题，可拨打电话或发送电子邮件举报，为保证举报内容的真实准确，提高举报、调查效率，倡导实名举报，该局将对实名举报案件优先调查，对举报人信息严格保密，切实保护举报人的合法权益。举报方式如下：

　　洛阳市城市管理局机关纪委：65527869

　　洛阳市城市管理执法支队执法监督科：63312319

　　举报电子邮箱：jianguanke2020@163.com

　　(洛报融媒记者 牛鹏远 通讯员 胡惠娟 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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