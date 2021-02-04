宣传活动进小区 现场登记“热问题”

近日，涧西区丽新路首电小区张贴了采暖费预收费信息，居民仔细核对，并向现场的热力工作人员询问详情。

近日，涧西区丽新路首电小区张贴了采暖费预收费信息，居民仔细核对，并向现场的热力工作人员询问详情。 近日，涧西区丽新路首电小区张贴了采暖费预收费信息，居民仔细核对，并向现场的热力工作人员询问详情。 据洛阳热力有限公司工作人员介绍，这是该公司开展的供热宣传月活动，现场登记群众意见，为群众发放供热服务卡、明确供热管家服务人，并进行温度和维修方面的满意度调查等。 在采暖季到来前，我市各热力企业按相关部门要求走进小区，开展供热宣传月活动。（洛报融媒记者 冯莹雅 摄影报道）