男子胳膊被卡进蹲便器 消防人员迅速救援

16日，洛阳市涧西区一个家属院内，一名男子在家清理厕所时，为了捡掉进蹲便器口的工具，手臂被卡住。

16日，洛阳市涧西区一个家属院内，一名男子在家清理厕所时，为了捡掉进蹲便器口的工具，手臂被卡住。

太原路消防站的消防救援人员接警到达现场后发现，男子整个人趴在地上，右臂卡在蹲便器口处，局部出现淤血现象。男子称，在擦蹲便器时，工具掉坑里，他伸手去捡结果被卡。

消防救援人员与男子商量后，决定对蹲便器进行破拆。考虑到蹲便器的瓷砖破碎后比较锋利，为避免对男子造成二次伤害，消防救援人员用纸壳对男子手臂进行保护，而后用手动破拆工具对瓷砖进行破拆、挖凿。约5分钟后，男子的手臂成功脱困，幸无大碍。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 丁松 文/图)