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洛阳瀍河区要建设“青年友好型城市先行区”【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.17 21:17

　　“滴”“滴”“滴”……16日上午12时，由瀍河区与团市委联合举办的建设“青年友好型城市先行区”研讨会接近尾声。大屏幕上弹出“洛阳青年友好型城市先行区瀍河共建群”的微信二维码名片，台下嘉宾纷纷拿出手机扫描添加，系统提示音此起彼伏。

 

　　“建设青年友好型城市先行区我们才刚刚起步，需要做的事情还有很多，面临的困难也会很多，但我们会一直努力，真诚期待更多优秀的青年人才走进瀍河、认同瀍河。”瀍河区委负责同志的一席话，赢得台下阵阵掌声。

　　这个研讨会规模不小，邀请的嘉宾都是瀍河区的“贵宾”。有来自全国各地高校、研究院的专家学者，有来自洛阳市内外企业的负责人。

　　研讨会的内容也很实，大家围绕如何加快产业结构转型、如何创新消费新业态、如何加强技术英才培养、如何完善青年安居、如何加强引才留才措施等话题，为瀍河区建设“青年友好型城市先行区”建言献策。

　　“青年友好型城市就是以青年为主体、以城市为载体、以沟通为桥梁，抓住青年就是抓住了人才，就是抓住了竞争的制高点。”河南科技大学经济学院原院长、洛阳市社科联兼职副主席刘溢海为瀍河区开具了良方，那就是通过感情留人、事业留人、待遇留人、环境留人等多种方式，进一步细化方案、激活体制、创新模式、先行先试，加快形成人才汇聚的高地。

　　奥园科技集团副总裁陈永品博士，对洛阳雄厚的产业基础、创新优势印象深刻，他认为这正是对青年人才最大的吸引力。“打造青年友好型城市，最主要是吸引青年人才创新创业，通过创新机制成立具有民营性质的人才集团，打造人才创新服务产业园，为青年人才提供全方位一条龙的人才服务，从而在激烈的抢人大战中胜出。”陈永品说。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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