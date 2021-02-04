洛阳市人防警报覆盖率达98% 今年将新增一种人防警报发放方式

每年的9月18日，都会进行人防警报试鸣。今年的9月18日，是“九一八”事变爆发90周年，也是2021年的全民国防教育日。

每年的9月18日，都会进行人防警报试鸣。今年的9月18日，是“九一八”事变爆发90周年，也是2021年的全民国防教育日。

明天，洛阳市会如期举行人民防空警报试鸣活动，此次试鸣活动从10时持续到10时31分。

为什么要进行人防警报试鸣？警报在什么时候拉响？警报声是如何传遍河洛大地的？17日，洛报融媒记者带着这些问题走进市人防办为大家探秘。

洛阳市人防办指挥通信科科长刘祎告诉记者，人防警报是报知空袭的音响信号，进行人防警报试鸣时，工作人员会在警报控制室内，根据上级指令准时通过警报控制系统发送启动信号。

“接收到启动信号后，市人防办大楼天台上的警报鸣响设备会发出警报声。随后，城市区安装的各个警报器，会同时接收信号、鸣响警报。”刘祎介绍，经过持续建设完善，目前洛阳市人防警报覆盖率达98%，几乎在我市的每一个区域，在警报鸣响时都能听到警报声。

传统的警报发放主要通过安装在建筑物上的固定警报器、车载移动警报器和户外多媒体警报器来实现。今年，洛阳市人防警报试鸣又多了一种新方式。

14日，洛阳市人防办安装在洛阳广播电视台的人防警报系统数字电视报警控制切换器和电视警报控制器通过信号测试。今年的人防警报试鸣，在传统警报发放的同时，还会通过洛阳电视台播出的电视节目发放，进一步提高防空警报预警报知能力，使国防意识走进千家万户。

据介绍，此次安装的人防警报系统数字电视报警控制切换器和电视警报控制器，在电视机待机状态下，一旦接收到人防警报试鸣信号，将中断正常播放的电视节目，切换到防空警报发放图像和声音，在预先警报、空袭警报和解除警报分别鸣响时，以动漫形式演示居民在听到不同警报信号时应采取的行动，并配以文字说明，更加直观、方便地掌握防空知识技能。除了发放防空警报信号，该系统还可发放防灾预警信号，实现了预警报知的防空防灾一体化。