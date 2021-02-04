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致敬！“雷锋”寻找“雷锋”结果公布，洛阳三人上榜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.17 21:16

　　近日，由雷锋杂志社联合中华慈善总会雷锋专项基金、河南省老新闻工作者协会、河南文明网等单位，面向全社会开展的“寻找学习百名河南省最美抗洪抢险者”活动圆满落幕。雷锋杂志社对从100名河南省最美抗洪抢险者中、经公开评议选出的20名“雷锋”，给予每人5000元现金及证书奖励。其中，洛阳有3人上榜，他们分别是：康玉辉、徐梓涵、刘岩。

救援中的康玉辉

　　“很惊喜，也很振奋。”在得知获奖消息后，洛阳市伊川县蛟龙救援队队员康玉辉激动地说，他没想到自己能够获评“河南省最美抗洪抢险者”，在他看来，当时在防汛救灾一线的“英雄”很多，而他只是做了些微不足道的事。

　　康玉辉口中的“微不足道”，其实早已感动了万千网友。在郑州“720”特大暴雨引发多地险情后，康玉辉第一时间报名驰援灾区。“我母亲有高血压不能激动，我不敢告诉她我去前线了，怕她担心。”康玉辉回忆，当时，为了“应付”母亲随时可能的电话“查岗”，他提前利用在家和公司的场景用手机录了很多段小视频，以备不时之需。

　　说起此次入选“河南省最美抗洪抢险者”的配文照片，康玉辉的思绪也一下回到了那一天。“那张照片是获救群众在救生船上拍的。”他说，当时，他和队友从一处危房中救出了一位瘫痪在床的84岁老人，老人身体虚弱且第一次坐船，心里十分害怕，所以为了避免救生船发动机发生的噪音惊扰老人，他们决定采用“人工动力”，“我对那位老人的印象很深刻，老人躺在救生船上很紧张，我一边讲笑话逗她开心一边在水中推着救生船，就这样走了一个多小时。”

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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