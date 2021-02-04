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考试不设监考老师？河南科技大学有374个班级全年无人违规
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.17 21:17

　　考试不设监考老师，全靠学生诚信自觉，您觉得这样可行吗？昨日，记者从河南科技大学获悉，该校连续八年开展“免监考荣誉班级”创建工作，共有374个班级成功做到了全年考试无人违规，为营造积极向上的学风和公平公正的考风，培养学生诚信做人、诚实做学问搭建了平台。

　　为培养大学生诚实治学、诚信做人的良好品质，河南科技大学自2013年起试水“免监考荣誉班级”创建工作，并在2017年正式印发《河南科技大学“免监考荣誉班级”管理实施办法》(以下简称“《办法》”)，进一步开展诚信教育。

　　《办法》规定，“免监考荣誉班级”采取班级自愿申报、学院审核、学校公示的办法确定。申报班级的学生要模范遵守学校各项规章制度及《河南科技大学普通本科学生课程考核管理细则》，申报前一学年无考试违规现象，班级申报“免监考荣誉班级”后，需提交《“免监考荣誉班级”考生诚信承诺书》。该校老师说，“为了把诚信教育做到实处，学校在审核‘免监考荣誉班级’时设置了严苛的条件。”比如，《办法》规定，同一班级最多只能连续申报两次“免监考荣誉班级”，且学院申报的“免监考荣誉班级”与上一学年重复率不得超过50%，“此举就是为了避免出现‘常胜将军’，鼓励更多班级参与，推动诚信教育持续向广处和深处拓展。”

　　对于申报班级“全年无人违规”的认定工作，学校也做了充分的考虑——对于申报班级所参加的考试，教务处将统一安排单独考场进行；考试期间，学校会安排相关人员对“免监考荣誉班级”进行考场巡视，负责考场的督导、仲裁工作；学校对各学院申报的“免监考荣誉班级”在全校范围内公示五天，公示无异议后发文表彰。

　　《办法》规定，创建“免监考荣誉班级”成功的班级，学校将从奖学金中一次性奖励1000元作为班级活动经费；在学校其他各类先进集体评比中优先考虑；所属年级导师和辅导员在年度评优中给予优先考虑。

　　自2013年至今，该校已有374个班级成功创建“免监考荣誉班级”。因为个人的诚信和班级的荣誉联系在一起，越来越多同学想要通过努力来提高成绩，用实力来获得荣誉，考试违规现象明显减少。

　　该校相关负责人说，当今社会，诚实守信已不单单是一项美德，更是助推个人成长、社会进步、国家强盛的巨大能量。对大学生而言，诚信不仅是为学，也是为人之本。做好诚信教育，释放诚信红利，学校责无旁贷。（洛报融媒记者 刘嘉仪 通讯员 李涛）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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